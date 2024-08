Calciomercato, McTominay verso il Napoli: via libera per le visite mediche

E’ tutto pronto per la nuova avventura di McTominay al Napoli, Conte nelle prossime ore avrà il suo nuovo centrocampista in attesa di capire se ci saranno i margini per arrivare anche a Gilmour del Brighton che nel frattempo ha alzato le pretese. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Manchester United che detiene il cartellino di McTominay ha dato il via libera al Napoli per poter svolgere le visite mediche del calciatore scozzese, un’operazione che dunque può dirsi conclusa e che SportNapoli ha ricostruito così: “Nei prossimi giorni, McTominay potrebbe essere già a disposizione di mister Antonio Conte. Questo trasferimento rappresenta un significativo potenziamento per il centrocampo del Napoli, che beneficerà in modo decisivo dell’esperienza e delle capacità del calciatore scozzese”.

Osimhen via dal Napoli: è sfida Psg-Chelsea/ Calciomercato news: offerta da Londra, trattativa in extremis

Intanto nelle prossime ore sbarcherà a Napoli anche Romeu Lukaku, che dopo aver vinto lo scudetto con Antonio Conte al Napoli ci riproverà in Campania ora che verrà presto raggiunto dal gigante belga, e intanto sono in arrivo i giorni decisivi per il possibile addio di Osimhen al Napoli.

McTominay è l’ultimo acquisto del Napoli? Via libera alla cessione di Osimhen

Il centrocampista scozzese potrebbe essere uno degli ultimi rinforzi del calciomercato Napoli dopo la definizione dell’affare Lukaku, saranno ore bollenti per la cessione sempre più vicina di Victor Osimhen, visto che il Chelsea sta per inviare un’offerta che potrebbe risultare decisiva per il futuro del nigeriano.

Ebimbe al Napoli, calciomercato news/ Conte ha un nuovo obiettivo per la fascia: i dettagli

Anche la telenovela Osimhen dunque sembra giunta al termine e Conte potrà concentrarsi sull’integrazione degli ultimi arrivati come Lukaku e McTominay, pronto a svolgere le visite mediche con il club di De Laurentiis. Vedremo se poi ci sarà margine per qualche colpo finale per i partenopei, pronti a chiudere con il botto la sessione di calciomercato con l’ormai ex centrocampista dello United.