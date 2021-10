Meadow Walker, figlia di Paul Walker sposa/ Vin Diesel l’ha accompagnata all’altare

Meadow Walker, la figlia di Paul Walker, è cresciuta e ha deciso di coronare il suo amore con l’attore Louis Thornton-Allan con il matrimonio. La cerimonia nuziale che ha unito Meadow Walker e l’attore è stata super emozionante non solo per la bellezza di vedere due giovani innamorati pronunciare il fatidico sì, ma anche perchè ad accompagnare all’altare la sposa è stato Vin Diesel, amico e collega di Paul Walker.

Quando Paul Walker è venuto a mancare nel 2013 in seguito ad un incidente, Meadow aveva solo 15 anni. Vin Disel, amico intimo di Paul Walker con cui ha lavorato nella saga di Fast & Furious, ha così scelto di restare accanto alla Meadow in un giorno così importante per lei e facendo le veci del suo papà.

Meadow Walker, le emozioni per il matrimonio con Louis Thornton-Allan

Per Meadow Walker e Louis Thornton-Allan è stato un matrimonio intimo e ristretto per le restrizioni previste per il covid. La coppia è convolata a nozze nella Repubblica Dominicana. A seguire la cerimonia è stato Vogue che ha pubblicato foto e video esclusivi (l’unica foto pubblicata su Instagram dalla sposa è quella che vedete all’inizio dell’articolo ndr).

Ai microfoni di Vogue, Meadow Walker ha raccontato i dettagli del suo matrimonio: “La pandemia ha avuto un impatto sui nostri piani. La famiglia di Louis non ha potuto partecipare. Anche molti amici stretti che consideriamo familiari non hanno potuto partecipare a causa delle restrizioni di viaggio. Non avremmo potuto immaginare un matrimonio più ristretto e personale, perfetto proprio. Louis e io sapevamo esattamente cosa volevamo fin dall’inizio. È stata una celebrazione molto intima“.





