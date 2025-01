Mechanic: Resurrection, film su Italia 1 con Jason Statham

Martedì 14 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, per la prima serata di Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller prodotto nel 2016 e intitolato Mechanic: Resurrection.

Il progetto cinematografico è il sequel di Professione assassino (2011) ed è stato girato dal noto film maker di origini tedesche Dennis Gansel, che nel corso della sua carriera ha lavorato a diverse pellicole di grande impatto, come I ragazzi del Reich e L’onda.

La colonna sonora è invece stata realizzata dal compositore Mark Isham, candidato agli Oscar per le musiche di In mezzo scorre il fiume diretto da Robert Redford.

Nei panni del protagonista di Mechanic: Resurrection ritroviamo l’attore di origini britanniche Jason Statham, uno tra i maggiori interpreti di film d’azione degli ultimi anni, con film come Transporter, Shark – Il primo squalo e Fast & Furious. In questo secondo capitolo ha al suo fianco la bella e talentuosa Jessica Alba, diventata famosa a livello internazionale grazie alla sua partecipazione a lungometraggi come Sin City e I fantastici 4. Nel cast del film Mechanic: Resurrection anche Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine e John Cenatiempo.

La trama del film Mechanic: Resurrection: un sicario “in pensione” torna al “lavoro”

Mechanic: Resurrection riprende la storia dell’ex sicario Arthur Bishop (Jason Statham) che, dopo avere inscenato la propria morte, ha deciso di iniziare una nuova vita con il nome di Santos nella splendida e colorata Rio de Janeiro.

L’uomo, infatti, celebre per la sua capacità nel trasformare i suoi omicidi in fantomatici incidenti, ha deciso di abbandonare quel mondo così violento e sanguinoso, ma la sua pace avrà breve durata.

Infatti, un giorno viene avvicinato da una donna misteriosa di nome Renee Tran affinché porti a termine un triplice omicidio per conto del suo capo.

Il protagonista, però, non intende accettare questo lavoro, così decide di cambiare nuovamente posizione spostandosi in Thailandia, dove si riunisce con Mei, un’amica di vecchia data.

Bishop, però, non riesce a darsi pace e ha bisogno di capire chi è l’uomo che è stato in grado di scoprire il suo nascondiglio.

Dopo attente ricerche, il sicario scopre che si tratta di un certo Riah Crain, ma cosa vuole esattamente quest’ultimo da lui? Cosa si nasconde dietro gli omicidi che gli avrebbe commissionato? E perché ha deciso di mettersi in contatto proprio con lui? Le domande a cui trovare risposta sono davvero molte, e per riuscire a scoprire la verità il protagonista dovrà vivere nuove avventure pericolose.