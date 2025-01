The Transporter, film su Italia 1 con Jason Statham

Venerdì 10 gennaio, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:15, l’action thriller del 2002 The Transformer, il primo di una trilogia di grande successo, per la regia di Corey Yuen e Louis Leterrier. La sceneggiatura è stata curata da Luc Besson e Robert Mark Kamen, mentre il montaggio è stato affidato a Nicolas Trembasiewicz. Le musiche sono di Stanley Clarke, i costumi di Martin Rapin, il trucco di Anne Bergamaschi. La colonna sonora di The Transporter combina motivi orchestrali e musica elettronica con il lavoro di Stanley Clarke, grande bassista e compositore conosciuto per le sue collaborazioni con Chick Corea e Paul McCartney

Il protagonista, Frank Martin, è interpretato Jason Statham, attore e artista marziale che grazie a questo film ha raggiunto la fama internazionale, dopo aver lavorato con Guy Ritchie in Lock & Stock – Pazzi scatenati e Snatch – Lo strappo. In The Transporter al suo fianco Shu Qi, che interpreta Lai, mentre Matt Schulze impersona Darren “Wall Street” Bettencourt e François Berléand veste i panni dell’ispettore Tarconi. Ric Young, invece, interpreta il personaggio del Signor Kwai.

La trama del film The Transporter: niente nome, non si cambiano accorsi, non aprire i pacchi

In The Transporter, Frank Martin è un ex agente delle forze speciali che vive in una villa sulla costa mediterranea francese, dove svolge occasionalmente il lavoro di corriere, trasportando merce illecita e non solo. L’autista è solito osservare tre regole precise nello svolgimento dei suoi incarichi: la prima prevede il rispetto totale degli accordi, la seconda di non conoscere il nome dei committenti, la terza di non guardare mai dentro i pacchi.

Un giorno Frank viene assunto per consegnare un pacco di un cerchio di 50 kg a Darren “Wall Street” Bettencourt. Durante una sosta per cambiare una gomma bucata, l’autista si accorge che nel pacco c’è un essere umano e decide di trasgredire la terza regola. Trova, così, una bellissima donna cinese legata e imbavagliata che prova a fuggire. Frank la raggiunge ma, durante l’inseguimento deve sopraffare due agenti che li hanno avvistati, chiudendoli nel bagagliaio della sua auto.

Successivamente consegna la ragazza a Wall Street, ricevendo una valigetta da trasportare. Quando si ferma a comprare qualcosa da bere per i poliziotti catturati precedentemente, la valigetta esplode. Assetato di vendetta, torna da Wall Street, uccide molti dei suoi tirapiedi e ruba la Mercedes-Benz dov’è nascosta la giovane donna, decidendo di portarla a casa sua. La ragazza si chiama Lai ed è un ex militare delle forze speciali.

Nel frattempo in The Transporter, Wall Street si reca in ospedale, dove uccide uno dei suoi scagnozzi sopravvissuti, dopo aver appreso che Frank è ancora vivo. L’ispettore Tarconi, funzionario della Polizia locale, interroga Frank per far luce sull’attentato alla sua auto, ma il corriere sostiene che gli è stata rubata, supportato da Lai, che finge di essere la sua fidanzata.

Quando Tarconi si congeda, i galoppini di Wall Street colpiscono la villa con armi e missili, ma Frank è Lai riescono a fuggire tramite un passaggio subacqueo, mettendodi al sicuro. Successivamente, Lai scopre che Wall Street è un trafficante di esseri umani, che ha imprigionato 400 persone in vari container. Giunti a confronto con Darren nel suo ufficio, Frank e Lai scoprono che il suo complice è il Signor Kwai, padre di quest’ultima. Quando arriva Tarconi, Wall Street, accusa l’autista di aver rapito la donna.

L’ispettore finge di essere ostaggio di Frank, consentendogli di sottrarsi agli agenti e raggiungere i delinquenti al molo di Marsiglia, dove partono i container con i prigionieri. Inizia un violento combattimento con tanto di lancio con il paracadute in autostrada, dove intraprende un corpo a corpo con Wall Street sui mezzi in movimento. Nel finale el film The Transporter, quest’ultimo soccombe, ma interviene Kwai che conduce Frank sul bordo di un precipizio. Lai, a tal punto, spara a suo padre , salvando Frank , mentre Tarconi e i suoi agenti liberano i prigionieri.