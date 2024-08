MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: GLI ITALIANI IN GARA

Tutto è pronto per gustarci insieme un altro giorno olimpico con la possibilità azzurra di arricchire il medagliere olimpiadi 2024, gli occhi saranno tutti su Furlani nell’atletica leggera, specialità della casa il salto in lungo. Attenzione anche alle qualificazioni femminili con Iapichino e sempre tra le quote rosa avremo Sara Arese impegnata nel lancio del martello.

Diretta Live Olimpiadi Parigi 2024/ Il programma dell’Italia: le finali e medaglie in palio (6 agosto)

Gara importantissima invece per l’Italvolley impegnata contro la Serbia, le ragazze non possono sbagliare altrimenti saranno fuori dalla fase finale del torneo. Altra grande occasione poi per la vela che sta ben stupendo in questa edizione delle olimpiadi, chissà se avremo anche lì qualche medaglia che sulla carta sarebbe alquanto inaspettata.

SCUOLA/ Paolini, Pilato, Macchi, la motivazione è una "scintilla" che accende tutto il resto

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: TUTTI GLI ORARI

L’Italia sarà impegnata fin dal primo mattino per la lotta al Medagliere Olimpiadi 2024, si parte infatti alle 10 con l’arrampicata dove vedremo Moroni e Rogora. Si passerà poi all’equitazione con Camilli senza contare la fase preliminare di tuffi mezz’ora dopo. Iapichino invece farà il suo ingresso alle ore 11,15 per il salto in lungo, seguirà poi Arese alle 11,30 per il lancio del martello.

Per la finale di tuffi da piattaforma invece dovremmo aspettare l’ora di pranzo con Di Maria, si parte infatti alle 15 mentre dopo tre quarti d’ora sarà il turno della vela che non smette di stupire, Furlani invece sarà in pista alle ore 20,15 dove seguiranno diversi sport dell’atletica leggera.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024/ Assegnate le medgalie nel basket 3 vs. 3! (oggi 5 agosto)

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: CLASSIFICA

Cina 21-18-14 Tot. 53

USA 20-30-28 Tot. 78

Australia 13-11-8 Tot. 32

..

8) Italia 9-10-7 Tot. 26