RISULTATI BASKET OLIMPIADI 2024 PARIGI: IN CAMPO TANTE BIG!

I risultati basket alle Olimpiadi 2024 Parigi stanno finalmente per farci compagnia: il torneo maschile di pallacanestro inizia alle ore 11:00 di sabato 27 luglio con Australia Spagna, e oggi vivremo le prime due partite dei gironi A e B. Diciamo subito che dovremo aspettare domani per l’esordio degli Usa (contro la Serbia), ma che già adesso il piatto è ricchissimo: le altre gare sono Germania Giappone (ore 13:30), Francia Brasile (ore 17:15) e Grecia Canada (ore 21:00), dunque un sabato davvero intenso che ci presenta tante big in campo, ma del resto i risultati basket alle Olimpiadi 2024 Parigi sono caratterizzati dal fatto di avere un torneo tra potenze o superpotenze.

I riflettori se vogliamo, almeno per quanto riguarda oggi, sono puntati sulla Francia: una nazionale che tre anni fa ha vinto la medaglia d’argento mettendo paura agli Stati Uniti dei campioni NBA, e che rispetto alle ultime uscite ha aggiunto a roster un certo Victor Wembanyama, rookie dell’anno oltre oceano e già capace di far vedere quello che ancora potrà diventare nel futuro prossimo. Avremo poi la Spagna, che purtroppo a Tokyo aveva incrociato gli Usa ai quarti venendo eliminata ma che poi ha vinto un Europeo a sorpresa perché priva delle sue stelle, e la Germania campione del mondo: insomma un sabato da non perdere con i risultati basket alle Olimpiadi 2024 Parigi.

RISULTATI BASKET OLIMPIADI 2024 PARIGI: IL CONTESTO

Si gioca allora per i risultati basket alle Olimpiadi 2024 Parigi: naturalmente gli Stati Uniti sono i grandi favoriti per la medaglia ma ne parleremo in maniera approfondita domani, quando arriverà il loro esordio. Per il momento noi possiamo dire che le nazionali in campo oggi ci faranno divertire: inevitabile parlare anche dell’Australia reduce dal bellissimo bronzo di tre anni fa e sempre molto competitiva, una nazionale che nel corso degli anni è cresciuta esponenzialmente anche grazie ai tanti NBA che sono inseriti nel roster. A tale proposito la grande speranza della Grecia si chiama Giannis Antetokounmpo, ma nemmeno lui potrebbe bastare ad una nazionale cui forse manca ancora qualcosa.

In questo contesto poi va inserito il Canada, che ai Mondiali è andato a medaglia e che adesso ci riprova: nazionale scintillante e che come talento puro è forse seconda ai soli Stati Uniti (battuti in Coppa del Mondo per il bronzo), in più abbiamo l’aggiunta di Jamal Murray che ha anche vinto un titolo NBA da stella dei Denver Nuggets. A bocce ferme diremmo quindi che Usa, Canada e forse Francia sono le grandi candidate per portare a casa le medaglie nei risultati basket alle Olimpiadi 2024 Parigi, ma poi naturalmente dipenderà anche dagli accoppiamenti del tabellone.

RISULTATI BASKET OLIMPIADI 2024 PARIGI: 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 11:00 Australia Spagna

Ore 21:00 Grecia Canada

GIRONE B

Ore 13:30 Germania Giappone

Ore 17:15 Francia Brasile