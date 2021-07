Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Classifica e medaglie assegnate oggi 26 luglio, Italia a podio?

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: 21 FINALI PER REGALARE NUOVE MEDAGLIE

Terza giornata per il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020: con oggi lunedì 26 luglio, si apre il day-3 per i giochi nipponici e davvero non vediamo l’ora di dare via a finali e gare che metteranno in palio le medaglie a cinque cerchi. E chissà che l’Italia e la sua nutritissima delegazione presente in Giappone possano regalarci ancora un’emozione. Fino a qui non possiamo che dirci più che soddisfatti da quanto fatto dai nostri beniamini, anche se nella classifica generale per il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a dominare è la Cina.

La corazzata asiatica è infatti in vetta alla classifica del medagliere Olimpiadi Tokyo 2020, alla vigilia della terza giornata di gare per i cinque cerchi, con ben 11 medaglie totali e un bottino di ben 6 ori (tuffi, spada femminile individuale e sollevamento pesi), un solo argento e 4 medaglie di bronzo. Alle sue spalle completano il podio i padroni di casa del Giappone, con 6 medaglie ma di cui ben cinque del metallo più prezioso, e poi gli Stati Uniti d’America con 10 medaglie di cui 4 d’oro, 2 di argento e 4 di bronzo.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: L’ITALIA È SESTA

E l’Italia? Nel medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 nOn dobbiamo scorrere troppo la lista per trovare anche il tricolore. Dopo il quarto posto della Corea del Sud e il quinto della selezione russa, presente in Giappone però sotto la bandiera del Cio, c’è proprio l’Italia. Per gli azzurri, dopo solo due giorni di gare e finali il bottino è già consistente con cinque medaglie: contiamo dunque l’oro di Vito dell’Aquila nei taekwondo per i 58 kg uomini e l’argento di Luigi Samele per la sciabola maschile individuale arrivate sabato 24 luglio.

Solo ieri sono state aggiunte nel medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 ben altre tre medaglie tutte di bronzo e dunque quella di Odette Giuffrida per il judo nei 52kg femminili e di Elisa Longo Borghini per la prova in linea del ciclismo su strada femminile. L’ultima medaglia è poi arrivata a sorpresa nel sollevamento pesi, con Mirko Zanni che ha compiuto una vera e propria impresa per la categoria dei 67 kg, sollevando nel complesso ben 322 kg complessivi.



