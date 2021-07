Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Classifica e medaglie: Italia a podio oggi? (martedì 27 luglio)

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: ORI, PODI E TITOLI

Il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 comincia ad entrare nel vivo, e infatti le grandi nazioni irrompono nelle prime posizioni: il Giappone, padrone di casa e del tutto intenzionato a salire almeno sul podio di fine Giochi, tiene botta e resiste alla grande pressione degli Usa, che con il nuoto che ha iniziato ad assegnare le medaglie sta decisamente alzando la testa, ha sorpassato la Cina e minaccia di andare in fuga. Alle sue spalle, il Comitato Olimpico Russo e la Gran Bretagna sono tallonati dalla sorprendente Corea del Sud.

Federica Pellegrini, diretta semifinale 200 SL/ Va in finale! 7° tempo ed è record (Olimpiadi Tokyo 2020)

Per ora non si sta rivelando troppo un’Australia che nel nuoto ha parecchi colpi in canna – e un oro, con Ariarne Titmus, lo ha strappato agli Stati Uniti nei 400 stile, dove Katie Ledecky è stata battuta, sorprende il Kosovo che ha già vinto due medaglie d’oro. L’Italia? Al momento è nelle prime 10 nella classifica del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 , ma deve provare a mantenersi lì: la rappresentativa azzurra nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 ha per ora l’oro di Vito dell’Aquila, ma ci sono anche 9 medaglie complessive e 4 di queste sono state vinte lunedì, dunque al momento si resiste e vedremo cosa succederà oggi, quali titoli verranno assegnati.

Programma Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live e risultati gare: torna il volley donne

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LE GARE DI OGGI, NUOVE MEDAGLIE PER L’ITALIA

Martedì 27 luglio è un’altra giornata importante per il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020: sicuramente per l’Italia sarà il mercoledì ad essere segnato in rosso, perché il 28 potremmo andare a prenderci tante medaglie. Oggi allora vedremo come si comporteranno le ragazze della ginnastica artistica, che si sono qualificate per la finale a squadre ma sanno bene che, almeno sulla carta, le medaglie sono prenotate; servirebbe senza ombra di dubbio un miracolo, molto meno magari per la spada femminile che affronta la competizione a squadre.

Risultati volley e beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: tanta Italia

A livello olimpico i grandi risultati mancano, ma due anni fa a Budapest Rossella Fiamingo, Maria Navarria, Federica Isola e Alice Clerici sono state medaglia di bronzo e dunque le speranze di salire sul podio anche alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci sono tutte. Nel nuoto avremo invece in vasca, per le finali della notte, Thomas Ceccon e Martina Carraro: per loro le aspettative di medaglia non sono altissime, ma naturalmente c’è sempre la possibilità che qualche big stecchi la sua gara e i due italiani dovranno essere lì, bravi ad approfittarne per far valere un sogno che vogliono finisca nel miglior modo possibile, diventando realtà incrementando così il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 dell’Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA