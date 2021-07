Risultati nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: oggi Pellegrini e Martinenghi

RISULTATI NUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: FINALI, SEMIFINALI E BATTERIE

Riflettori puntati sui risultati del nuoto per le Olimpiadi di Tokyo 2020: anche oggi, lunedì 26 luglio 2021 saremo in vasca al Tokyo Acquatics Center per finali, semifinali e batterie. Un programma di far davvero fitto che pure costringerà gli appassionati italiani a una vera e propria levataccia: ovviamente ne varrà la pena, ricordato poi che vi sono ampie speranze di medaglia per l’Italia anche oggi. Non perdiamo tempo allora e vediamo subito che ci offre il calendario per il nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tabella alla mano ecco che si partirà ancora con finali e semifinali: primo appuntamento alle ore 3.30 con la finale dei 100m farfalla femminili dove sarà la cinese Yufei Zhang da tenere d’occhio dopo il 55.89 strappato nei giorni scorsi.

Di seguito sarà spazio per le semifinali dei 200 m stile libero maschili dove pure saranno due gli azzurri chiamati in vasca e dunque Stefano Di Cola e Stefano Ballo, entrambi pronti a strappare il pass per la finale delle medaglie. Alle ore 3.50 del mattino ecco le semifinali dei 100m rana donne dove mancherà Benedetta Pilato ma ci sarà Martina Carraro a tenere altro il tricolore: di fila la finale dei 100m rana uomini con Nicolò Martinenghi, fresco di nuovo record italiano e pronto a giocarsi una medaglia importante con Adam Peaty e Andrew, come anche la finale deo 400m stile libero con Katie Ledecky pronta all’ennesimi exploit. A chiudere il programma mattutino del nuoto le semifinali dei 100m dorso con Thomas Ceccon (nuovo record italiano) e le semifinali dei 100m dorso femminili con Margherita Panziera: solo dalle 5.05 la finale della staffetta 4x100m stile libero uomini dove un’italia da record ha diritto di sognare in grande oggi.

RISULTATI NUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: LE BATTERIE CON FEDERICA PELLEGRINI

Detto del programma del mattino, anzi della notte per i risultati del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, tocca ora vedere quali saranno gli impegni del primo pomeriggio, dove le vasche saranno occupate per le prime batterie. Programma alla mano ecco che si comincia subito con una prova bollente quali sono i preliminari dei 200m stile libero femminile dove siamo impazienti di ammirare Federica Pellegrini. La Divina sarà chiamata in causa solo alle 12.09 per la precisione per la terza batteria, al fianco di Evans, Jose, Anderson, Haughey, Semanova, Salamatina e Jorunnardottir: non dovrebbe esserci alcun problema per la veneta alla suoi quinta olimpiade della sua carriera.

Di fila saranno poi batterie per i 200m farfalla maschili con Giacomo Carini e Federico Burdisso, ma pure i preliminari dei 200m misti donne con Ilaria Cusinato e Sara Franceschi, in cerca di un pass per le fasi finali, molto difficile a dir il vero. A chiusura della giornata saranno poi le materie dei 1500m stile libero donne, dove la più attesa è senza dubbio la campionessa del mondo Simona Quadarella, pronta al debutto a cinque cerchi. La romana vorrà subito mettere in vasca una prova di forza. Come lei anche la connazionale Martina Caramignoli, pure nella medesima batteria, la numero 4: non mancheranno però le atlete in grado di dare loro del filo da torcere.



