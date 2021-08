Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Classifica, Italia nuove medaglie (oggi 5 agosto)

Il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020, quando stiamo per entrare nella giornata di giovedì 5 agosto, vede sempre la Cina in fuga al primo posto e gli Stati Uniti all’inseguimento al secondo posto, ma con sette ori in meno che sono una differenza che non sarà affatto facile colmare, mentre il Giappone sembra in grado di difendere un terzo posto che sarebbe straordinario e la Gran Bretagna si gode il quarto posto in una lotta però emozionante con Australia e Russia, sotto l’acronimo del comitato olimpico russo. Gli Usa sono comunque la nazione che ha conquistato più medaglie in assoluto, ma questo primato non basta per primeggiare nella classifica del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 che (come in ogni edizione dei Giochi) mette al primo posto la rappresentativa con più ori. Per questo al momento c’è davanti a tutti la Cina, davanti agli Stati Uniti e al Giappone padrone di casa.

Elia Viviani diretta Omnium ciclismo pista Olimpiadi Tokyo 2020/ A medaglia?

Il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 vede la Cina tentare la fuga con 32 ori, 22 argenti e 16 bronzi, 70 medaglie totali e un allungo significativo nel confronto con gli Usa, che hanno in totale ben nove medaglie in più (79) ma ben sette ori in meno, un gap dunque complicato da colmare. Per gli Stati Uniti infatti ci sono “soli” (si fa per dire) 25 ori più ben 31 argenti e 23 bronzi. Il Giappone non è più in lotta per il primato, ma 21 ori, 7 argenti e 12 bronzi sono comunque un bottino fantastico, così come quello della Gran Bretagna che è quarta con 15 ori, 18 argenti e 15 bronzi. Quinto posto nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 per l’Australia che ha 15 ori come i britannici, ma soli 4 argenti ed è di conseguenza dietro – 36 medaglie complessive per i “canguri”, anche grazie a 17 bronzi. Solo sesta l’altra tradizionale super-potenza, cioè la Russia, che ha ben 53 medaglie (terza per numero di podi davanti a Giappone, Gran Bretagna e Australia) ma “soli” 14 ori ed è dunque sesta, con anche 21 argenti e 18 bronzi.

Jacobs-Tortu diretta staffetta 4x100m Italia, Olimpiadi 2020/ Azzurri accedono alla finale!

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Nel medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 abbiamo dunque rapporti di forza almeno in parte inediti tra le grandi potenze, mentre ben più staccata è la Germania, che storicamente era tra i colossi e stavolta è settima, però ben staccata da chi la precede. Per i tedeschi 8 ori, altrettanti argenti e 16 bronzi, in totale 32 medaglie ma realisticamente l’obiettivo massimo per la Germania sarà difendere questo settimo posto nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 dal gruppone delle nazioni che inseguono tutte a quota sei ori. In ottava posizione abbiamo la Francia, con appunto sei titoli olimpici più 10 argenti e 9 bronzi, mentre a quota 6 ori è arrivata anche l’Italia grazie al trionfo con record del Mondo del quartetto dell’inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista.

OLIMPIADI TOKYO 2020/ Hanno ragione i media internazionali a dubitare di Jacobs?

Negli ultimi giorni è diminuita la quantità delle soddisfazioni giornaliere, ma è aumentata la qualità e non siamo più in così netto deficit di ori: sei titoli olimpici, martedì era arrivato quello dei Nacra 17 di vela con Ruggero Tita e Caterina Banti, ieri si sono aggiunti Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. In tolta dunque per l’Italia 6 ori, 9 argenti e 15 bronzi, 30 medaglie totali che sono già più di quelle ottenute in totale nelle tre precedenti Olimpiadi – 27 a Pechino 2008, 28 a Londra 2012 e Rio 2016. Completa la top 10 l’Olanda con 6 ori, 8 argenti e 9 bronzi, ma a quota sei titoli ci sono pure Corea del Sud e Nuova Zelanda, dunque dalla Francia c’è un gruppone di cinque squadre che sono in piena lotta.

CLASSIFICA MEDAGLIERE OLIMPIADI 2020 – AL 4 AGOSTO 2021

1 Cina: 32 oro, 22 argento, 16 bronzo (70 totali)

2 Usa: 25 oro, 31 argento, 23 bronzo (79 totali)

3 Giappone: 21 oro, 7 argento, 12 bronzo (40 totali)

4 Gran Bretagna: 15 oro, 18 argento, 15 bronzo (48 totali)

5 Australia: 15 oro, 4 argento, 17 bronzo (36 totali)

6 COR (Comitato Olimpico Russo): 14 oro, 21 argento, 18 bronzo (53 totali)

7 Germania: 8 oro, 8 argento, 16 bronzo (32 totali)

8 Francia: 6 oro, 10 argento, 9 bronzo (25 totali)

9 Italia: 6 oro, 9 argento, 15 bronzo (30 totali)

10 Olanda: 6 oro, 8 argento, 9 bronzo (23 totali)



© RIPRODUZIONE RISERVATA