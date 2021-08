Tita Banti Medal Race Nacra 17, diretta vela Olimpiadi Tokyo 2020/ Quale medaglia?

DIRETTA TITA BANTI MEDAL RACE NACRA 17 VELA

Ruggero Tita e Caterina Banti oggi, martedì 3 agosto 2021, vivranno una giornata che potrebbe essere storica per loro e per la vela italiana alle Olimpiadi Tokyo 2020, che propone la Medal Race della classe Nacra 17 (che si disputa su una imbarcazione con equipaggio misto, un uomo e una donna). L’appuntamento nel bacino di regata a Enoshima sarà alle ore 8.33 italiane di stamattina, le 15.33 locali in Giappone. La Medal Race è riservata solo ai primi dieci in classifica dopo le precedenti dodici regate del Nacra 17 (come in tutti gli eventi della vela olimpica) e attualmente Ruggero Tita e Caterina Banti sono al primo posto, dunque gli azzurri sono i principali favoriti per la medaglia d’oro. Ricordiamo che questa ultima e decisiva regata assegna punteggio doppio rispetto alle precedenti, dunque potrebbe avere peso notevole per stilare la classifica finale, che premia chi ha il punteggio più basso: nelle prime 12 regate venivano assegnati un punto al primo, 2 al secondo eccetera, mentre oggi nella Medal Race si daranno 2 punti al primo, 4 al secondo e così via. Molto dunque potrebbe cambiare, ma naturalmente non tutto: Ruggero Tita e Caterina Banti sono già matematicamente certi come minimo della medaglia d’argento del Nacra 17, adesso resta solo da capire se potrà arrivare invece la medaglia d’oro, che globalmente sarebbe più che meritata.

COME SEGUIRE TITA BANTI MEDAL RACE NACRA 17 VELA IN DIRETTA STREAMING (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv della Medal Race del Nacra 17 con Ruggero Tita e Caterina Banti sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se potrebbe non essere integrale – trattandosi di una finale con l’Italia sicuramente sul podio, vivremo comunque sicuramente tutte le fasi salienti. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

TITA BANTI MEDAL RACE NACRA 17 VELA: RISULTATI E CONTESTO

Ruggero Tita e Caterina Banti dunque sono già certi come minimo della medaglia d’argento e di conseguenza potranno fare molto bene nella Medal Race del Nacra 17, grazie a cui la vela oggi sarà in primo piano per l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020. Riassumiamo la situazione nella classifica generale dopo le prime dodici regate: leader della categoria sono proprio i due azzurri, perché l’Italia guida la classifica con 23 punti frutto di quattro vittorie, altrettanti secondi posti due terzi, un quinto e un ottavo posto (che è stato scartato come peggiore risultato). Gli unici avversari che potrebbero scavalcare Ruggero Tita e Caterina Banti sono i britannici John Gimson e Anna Burnet, che sono in seconda posizione con 35 punti, di conseguenza a -12 da Tita e Banti. Questo significa che l’Italia sarà matematicamente medaglia d’oro se il nostro Nacra 17 chiuderà nelle prime sei posizioni, altrimenti basterebbe comunque evitare di arrivare più di cinque posizioni dietro gli inglesi. Terzo posto per i tedeschi Paul Kohlhoff e Alice Stuhlemmer, che però sono staccati di 24 punti da Tita e Banti, che dunque non possono essere matematicamente essere superati dalla Germania. Per questo motivo almeno l’argento è certo, ma naturalmente per Ruggero Tita e Caterina Banti nel Nacra 17 l’obiettivo adesso deve essere la medaglia d’oro, davvero alla portata.

