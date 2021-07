Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie di oggi giovedì 29 luglio

Il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 entra nella giornata di giovedì 29 luglio con una lotta serrata tra Giappone, Cina e Stati Uniti per il primato, gli Usa sono la nazione che ha conquistato più medaglie in assoluto ma, come sappiamo, la classifica del medagliere delle Olimpiadi mette al primo posto la rappresentativa con più ori ed è per questo che al momento c’è davanti a tutti il Giappone padrone di casa davanti a Cina e Stati Uniti, nonostante a livello di medaglie complessive l’ordine sia esattamente speculare, cioè con gli Usa davanti a Cina e Giappone, alle spalle anzi anche del cosiddetto ROC. Risale la corrente proprio il Comitato Olimpico Russo, che sarebbe la Russia ma sotto la “bandiera” dell’organo interno al Cio per le note vicende doping degli scorsi anni: gli sportivi russi hanno conquistato finora 23 medaglie, una più del Giappone che però vanta ben 13 ori contro i sette del COR, ponendo il Paese del Sol Levante davanti anche alla Cina e agli Usa, perché i cinesi hanno 12 ori su 27 medaglie complessive e gli americani 11 ori e 31 medaglie totali. Per la precisione, il Giappone è a quota 13-4-5, seguito dalla Cina con 12-6-9 e dagli Usa con 11-11-9. Sulla carta alla lunga il duello per il primo posto assoluto dovrebbe essere tra Cina e Stati Uniti, ma sicuramente il Giappone sta facendo benissimo e si gode un medagliere meraviglioso alle Olimpiadi Tokyo 2020, pur non potendo godere dell’appoggio del pubblico di casa a causa delle drastiche chiusure imposte naturalmente dall’emergenza Coronavirus.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Nel medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 dominano dunque le solite super potenze, mentre non ci sono grandi soddisfazioni per le big dell’Europa occidentale. La migliore è la Gran Bretagna, al sesto posto dietro anche all’Australia con cinque ori, sei argenti e cinque bronzi, dunque 16 medaglie complessivi e cinque titoli olimpici. Il discorso relativo all’importanza delle medaglie d’oro nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 ci porta naturalmente all’Italia, che sta vivendo Giochi eccezionali a livello di medaglie vinte – sono 15 e potremmo dire 16 contando già quella certa di Irma Testa nella boxe – ma ancora un solo oro, quello ottenuto da Vito Dell’Aquila nel taekwondo sabato, che resta ancora isolato tra sei argenti e otto bronzi. Già questa notte potrebbero arrivare le occasioni per aumentare il bottino, chissà se pure con il metallo più prezioso o andando comunque a rimpinguare il numero totale di medaglie.

Staremo dunque a vedere come andranno le gare, già dalle primissime ore di giovedì (orario di casa nostra ovviamente) saremo impegnati ad aggiornare il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020, che ci vede attualmente relegati a un quindicesimo posto che sicuramente non indica la forza della nostra squadra. Sulla carta siamo dietro addirittura al Kosovo, che ha solo due medaglie ma entrambe d’oro. Tanto per fare un confronto, abbiamo più medaglie anche di Germania (10), Francia (8) e Olanda (11), che però sono tutte nella top 10 del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 grazie a tre ori a testa per Germania e Francia e due per l’Olanda.

CLASSIFICA MEDAGLIERE OLIMPIADI 2020 – AL 28 LUGLIO 2021

1 Giappone: 13 oro, 4 argento, 5 bronzo (22 totali)

2 Cina: 12 oro, 6 argento, 9 bronzo (27 totali)

3 Usa: 11 oro, 11 argento, 9 bronzo (31 totali)

4 COR (Comitato Olimpico Russo): 7 oro, 10 argento, 6 bronzo (23 totali)

5 Australia: 6 oro, 1 argento, 9 bronzo (16 totali)

6 Gran Bretagna: 5 oro, 6 argento, 5 bronzo (16 totali)

7 Corea del Sud: 4 oro, 2 argento, 5 bronzo (11 totali)

8 Germania: 3 oro, 2 argento, 5 bronzo (10 totali)

9 Francia: 3 oro, 2 argento, 3 bronzo (8 totali)

10 Olanda: 2 oro, 6 argento, 3 bronzo (11 totali)

…

15. Italia: 1 oro, 6 argento, 8 bronzo (15 totali)



