Mediaset, come cambia il palinsesto per la morte di Berlusconi/ Programmi cancellati, spazio agli speciali

Palinsesto Mediaset, quali sono i programmi cancellati per la morte di Berlusconi

Il palinsesto Mediaset subirà diverse modifiche e cancellazioni, in seguito alla morte di Silvio Berlusconi scomparso oggi 12 giugno 2023, dopo aver combattuto contro la leucemia. L’emittente vuole, dunque, celebrare la vita e la carriera del Cavaliere tramite speciali dedicati.

Su Canale 5, dalle ore 10.40 è in onda Speciale Tg5 che proseguirà fino alle ore 18. 25. Il programma tornerà successivamente dalle 20.00 alle 23.00, ripercorrendo la vita e la carriera di Silvio Berlusconi in occasione della sua morte. Durante la giornata si svolgeranno regolarmente le edizioni dei Tg Mediaset. Ad essere cancellati dal palinsesto L’Isola dei Famosi e Quarta Repubblica che non andranno in onda per dare spazio ad una maratona di speciali sull’ex Premier, editore della stessa Mediaset.

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 sarebbe dovuta andare in onda questa sera in prima serata su Canale 5. Il reality show è stato, però, cancellato per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il palinsesto Mediaset ha infatti subito diversi cambiamenti.

Per cui, quando andrà in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023? Come riporta TvBlog, Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi torneranno con i naufraghi lunedì 19 giugno in cui andrà in onda la semifinale. La fine del reality show, dunque, slitta di una settimana considerando che la finale sarebbe dovuta andare in onda lunedì. La programmazione della Rete ammiraglia subirà le modifiche sopracitate per lasciare spazio al ricordo della vita e della carriera di Berlusconi. Si dovrà attendere un po’ di più per salutare definitivamente i naufraghi di questa edizione.

