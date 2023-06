Isola dei Famosi 2023: la semifinale oggi 12 giugno non va in onda, perché?/ Lutto per la morte di Berlusconi

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 oggi 12 giugno non va in onda

Oggi, lunedì 12 giugno, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi avrebbe dovuto condurre la semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 per poi congedarsi dal pubblico lunedì 19 giugno con l’elezione del vincitore. La morte di Silvio Berlusconi, scomparso oggi, 12 giugno, ha cambiato tutto il palinsesto televisivo. Mediaset, l’azienda fondata da Berlusconi, ha deciso di cambiare totalmente la programmazione e dedicare tutta la giornata televisiva alla memoria e al ricordo del Cavaliere. Canale 5, in particolare, sta dedicando degli Speciali a Silvio Berlusconi ricordando tutto ciò che ha fatto nel mondo dell’imprenditoria, dello sport, della televisione e della politica.

Alle 18.25, come va sapere TvBlog, su canale 5, va in onda un nuovo speciale dedicato a Berlusconi per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24.00 ripercorrendo totalmente la sua vita sia professionale che privata. Uno speciale che va in onda simultaneamente anche su Rete 4 e su Tgcom24. Da qui la scelta di sospendere la messa in onda della semifinale dell’Isola dei Famosi 2023.

Isola dei Famosi 2023: ecco quando torna in onda Ilary Blasi con la semifinale

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 oggi non va in onda per la morte di Berlusconi: quando, dunque, si concluderà l’edizione attualmente in onda dell’Isola dei Famosi? Come fa sapere TvBlog, probabilmente, Ilary Blasi, con Vladimir Luxuria ed Enrico Papi insieme ad Alvin e a tutti i naufraghi tornerà in onda direttamente lunedì 19 giugno con la semifinale allungandosi così di una settimana. L’alternativa sarebbe la doppia puntata la settimana prossima per evitare l’allungamento e lasciare, così, la prima serata di lunedì 26 giugno a Temptation Island 2023 che dovrebbe debuttare proprio in quella data.

Per ora, tuttavia, da Mediaset e dalla produzione dell’Isola, non ci sono notizie ufficiali sulla data in cui andrà in onda l’attesissima semifinale del reality show condotto dalla Blasi.











