Mediaset, programmi sospesi per Coronavirus/ Da Verissimo a Domenica Live

Era nell’aria e oggi ne è arrivata la conferma: Mediaset ha deciso di rivoluzionare i suoi palinsesti a causa dell’emergenza del Coronavirus. Dopo un caso di positività al test che ha coinvolto il programma Le Iene, e dopo la successiva sospensione di “Quarta Repubblica” per la positività al virus del suo conduttore Nicola Porro, è arrivato il comunicato ufficiale di Mediaset che annuncia la sospensione di alcuni programma cardini. “Per garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di concentrare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo.” si legge all’inizio del comunicato, che poi annuncia quali sono gli show attualmente sospesi.

Coronavirus, Mediaset sospende alcuni show: tutti i dettagli

“Mediaset ha deciso quindi di sospendere, solo per questa fase, programmi come “#CR4 La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo” per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta.” si legge ancora nel comunicato ufficiale diffuso poche ore fa. Non si fermano invece “Mattino Cinque” e “Pomeriggio Cinque”, che “si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità.” Inoltre, Retequattro si distinguerà “offrendo al suo pubblico sette prime serate su sette di attualità in diretta.” La volontà dell’azienda è dunque quella di garantire al pubblico a casa per tutta la settimana una copertura totale con “un’informazione puntuale, approfondita e completa.”

