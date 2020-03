Nicola Porro positivo al coronavirus/ Come sta? Quarta Repubblica non va in onda

Nicola Porro positivo al coronavirus: il giornalista è il primo volto televisivo ad essere stato contagiato. Nelle ultime ore sono risultati positivo Nicola Zingaretti e Alberto Cirio, governatori di Lazio e Piemonte, e c’è allerta contagi in tutta Italia: il conduttore di Quarta Repubblica attualmente sta bene e le sue condizioni non sono gravi. Come spiega TPI, gli unici sintomi che ha sono di un affaticamento respiratorio. La puntata di Quarta Repubblica in programma questa sera, lunedì 9 marzo 2020, non andrà in onda e lo staff del programma sarà in quarantena per due settimane. Ma non solo: Leggo riporta che Porro si collegherà con Barbara Palombelli nel corso dell’appuntamento quotidiano di Stasera Italia – sempre su Rete 4 – e parlerà delle sue condizioni di salute.

NICOLA PORRO POSITIVO AL CORONAVIRUS

Per il momento Nicola Porro non ha rilasciato alcun commento ufficiale sulla notizia, confermata da numerose fonti tra cui Adnkronos e Dagospia. Tantissimi i messaggi di vicinanza sui social network, a partire da quello di Daniele Capezzone: «Forza Nicola Porro! Una persona libera e generosa, a cui devo dire un ENORME grazie. Ti aspettiamo in tanti al più presto in gran forma. Un grande augurio a lui e alla sua splendida redazione». Così il collega Marco Gervasoni: «Un grande in bocca al lupo al caro amico Nicola Porro il momento è duro, ma ti rimetterai». Queste le parole della parlamentare di Forza Italia Mariastella Gelmini: «Un grande in bocca al lupo all’amico Nicola Porro. Forza!». Attese novità nel giro delle prossime ore…

