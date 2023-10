MEDIO ORIENTE/ Zhai Jun, l’uomo di Xi per mediare con Israele stando coi palestinesi

Il ministero cinese della Sicurezza dello Stato (Guoanbu) ha organizzato un incontro che si è tenuto il 19 ottobre a Pechino tra i rappresentanti di Israele e quelli palestinesi. Questo incontro è stato pensato con lo scopo di preparare il terreno per la missione del diplomatico cinese Zhai Jun in Medio Oriente che si concretizzerà durante tutta la settimana. I partecipanti all’incontro si trovavano già nella capitale cinese per il vertice organizzato allo scopo di celebrare il decimo anniversario della Nuova Via della Seta.

Il diplomatico cinese aveva già avuto modo di incontrare l’ambasciatore israeliano in Cina e cioè Irit Ben-Abba Vitale il 10 ottobre. Per quanto riguarda invece i funzionari arabi dell’ufficio di rappresentanza della Lega araba a Pechino l’incontro si è svolto il 14 ottobre. Zhai Jun è addetto al Medio oriente ed è in stretto contatto con il ministero della Sicurezza allo scopo di rendere più efficace la strategia del Partito comunista cinese sia in relazione alla Palestina che in relazione ad Israele.

Al momento attuale la posizione ufficiale di Pechino è quella di una soluzione a due Stati anche se la Cina tende sempre più a schierarsi dalla parte dei palestinesi, come dimostra il fatto che Pechino ha rifiutato di valutare l’attacco del 7 ottobre come un’azione di natura terroristica e ha più volte sottolineato come la reazione di Israele sia spropositata perché ha superato i limiti della semplice autodifesa.

Per la Cina rafforzare la posizione del partito comunista in Medio oriente è una delle priorità del mandato dell’attuale presidente cinese Xi Jinping soprattutto dopo il ritiro degli Stati Uniti dalla regione. Proprio a seguito del successo della mediazione raggiunto tra Iran e Arabia Saudita, Xi intende svolgere un ruolo di mediatore nel conflitto tra Israele e Palestina e non a caso il 14 giugno aveva ricevuto il presidente dell’autorità palestinese Mahmoud Abbas a Pechino.

