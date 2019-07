Mediterranea salva 54 migranti in Libia/ Salvini “barca a vela ‘Alex’ vada in Tunisia

Un possibile nuovo caso Sea Watch si avvicina all’orizzonte delle coste italiane: 54 migranti naufraghi su un gommone alla deriva nelle acque Sar della Libia sono stati salvati poco fa dalla barca a vela “Alex” della Piattaforma Mediterranea Saving Humans (la stessa che serviva a bordo della Mare Jonio, già diverse volte venuta in contrasto con il Governo italiano con altri migranti salvati nel Mar Mediterraneo). «Tutti i 54 naufraghi sono stati salvati e si trovano adesso a bordo di ALEX #Mediterranea. Tra loro 11 donne (tre incinte) e 4 bambini. Motovedetta libica arrivata tardi, prima intima l’alt, poi si allontana dalla scena», ha scritto poco fa l’account Twitter della Mediterranea, aggiungendo subito dopo «Felici di aver strappato 54 vite umane all’inferno della #Libia. Adesso serve subito un #portosicuro». Eccolo che dunque è pronto a ripartire il “cancan” mediatico attorno alla nave, questa volta una barca a vela, che avrebbe anticipato la Guardia Costiera libica di qualche minuto. Dopo il ritorno in mare negli scorsi giorni, l’imbarcazione stava proseguendo la sua missione di osservazione della zona Sar Libica con a bordo anche una giornalista di Rai News – Angela Caponnetto – per un reportage accurato: ecco che, racconta Repubblica, prima individuano alcuni resti di un gommone e poi un altro con a bordo 54 persone. A quel punto Mediterranea chiama la sala operativa della Guardia Costiera di Roma chiedendo lumi su cosa fare: la direttiva ribadisce che dovranno essere le motovedette libiche a doversi occupare dei naufraghi anche visto l’impossibilità strutturale della barca a vela lunga 18 metri a sobbarcarsi tutti i 54 migranti dal gommone.

SALVINI “LA BARCA ALEX VADA IN TUNISIA”

In giornata già la situazione dell’immigrazione in Libia aveva avuto due pessime notizie: prima un barcone di 82 persone è risultato disperso davanti alle coste tunisine dopo una lunga fuga dai bombardamento di Tripoli nei centri di detenzione. Non solo, il premier Al Serraj ha annunciato di non aver più la possibilità di garantire la sicurezza per i migranti nei centri di detenzione e che vi potrebbe essere la concreta possibilità di dismetterli completamente. «Siamo in pattugliamento insieme ad Open Arms in sar libica, cioè la zona in cui la responsabilità di intervento in caso di naufragio sarebbe della cosiddetta “guardia costiera libica”. Il nostro faro è come sempre il rispetto dei diritti umani. Nel corso del nostro pattugliamento abbiamo incontrato il relitto di un gommone. Quasi sicuramente un naufragio. Quanti morti non lo sapremo mai. Un relitto di un “rubber boat” semiaffondato con tanto di motore. Nessuna indicazione di rescue completato. C’è la seria possibilità che si tratti dei resti di un naufragio fantasma. Nel silenzio l’umanità muore. Senza testimoni», così avevano scritto poco prima di trovare i 54 migranti nel secondo gommone recuperato gli stessi operatori della Mediterranea. A quel punto la Alex, disobbedendo agli ordini di Roma, ha recuperato i migranti anticipando di qualche minuto la guardia costiera libica effettivamente intervenuta che addirittura per qualche miglio li ha inseguiti prima di desistere dalla “caccia” iniziata poco prima. Non si è lasciato attendere il primo commento del Ministro dell’Interno Matteo Salvini su Twitter «Gli immigrati presi a bordo da #Mediterranea sono in acque libiche, e attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche alla Tunisia rispetto a Lampedusa»; poco dopo lo stesso vicepremier, ricordando quanto avvenuto solo pochi giorni fa con la Sea Watch e la sua capitana Carola Rackete, ribadisce «Se questa ong ha davvero a cuore la salvezza degli immigrati faccia rotta nel porto sicuro più vicino, altrimenti sappia che attiveremo tutte le procedure per evitare che il traffico di esseri umani abbia l’Italia come punto di arrivo». Si profila l’ennesimo, lungo ed estenuante braccio di ferro sperando solo che non si arrivi al “caos mediatico” come quanto avvenuto la scorsa settimana..

