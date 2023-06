“Medjugorje luogo di pace”/ Mons. Aldo Cavalli: “Il Papa contento del nostro lavoro”

“Noi contribuiamo a costruire la pace facendo di Medjugorje sempre più un luogo di pace, dove aiutare ogni persona a ritrovare la speranza e a diventare operatore di pace nella missione che il Signore gli ha affidato in questa vita”: parla così l’arcivescovo Aldo Cavalli, visitatore apostolico per la parrocchia di Medjugorje, nel suo discorso in Bosnia Erzegovina. Nei giorni in cui ha ricevuto i pellegrini della parrocchia di Ghedi (Brescia), l’ecclesiastico ha spiegato come costruire pace partendo dalla fede: “La prima cosa: se voglio essere operatore di pace, devo esserlo nella missione che il Signore mi ha dato. E che devo realizzare nel modo migliore possibile, qualunque essa sia. La seconda cosa: essere presenti nel mondo, dove c’è pace e dove c’è guerra, e se non è possibile essere presenti fisicamente, esserlo con la preghiera, con il pensiero, con l’interesse attivo per quello che accade”.

Per l’arcivescovo Aldo Cavalli, bisogna essere “Presenti come ci insegna Maria: che era presente quando Dio si è fatto uno di noi in lei; che era presente ai piedi della Croce quando Gesù ha assunto e perdonato i nostri peccati per sempre; che era presente quando, a Pentecoste, è nata la Chiesa. E con una presenza sempre discreta ma profonda. C’è poi un terzo aspetto. Gli organizzatori del pellegrinaggio in memoria di Sergio, Fabio e Guido hanno scelto una frase profondissima di Giovanni Paolo II, che aveva conosciuto la guerra, il nazismo e il comunismo: “Il prezzo della pace è la fatica del perdono”. Perdonare non significa dimenticare il male ricevuto, ma significa che io non farò a te quello che tu hai fatto a me, e mi impegno a creare un ambiente di pace là dove altri hanno seminato il male. Significa che io stesso divento “luogo di pace”. Costa fatica. Ma questo è il contributo che tutti possiamo dare per la pace nel mondo”.

“A Medjugorje c’è gente da tutto il mondo in coda per ore al confessionale dove magari non vanno da decenni”