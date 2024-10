ATTESO OGGI IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DA MEDJUGORJE: L’APPARIZIONE A MARIJA E L’APPROVAZIONE DEL VATICANO

Quello di oggi 25 ottobre 2024 sarà il secondo messaggio della Madonna di Medjugorje diffuso dalla veggente Marija Pavlovic dopo l’approvazione del visitatore apostolico del Vaticano, l’arcivescovo Aldo Cavalli avvenuta per la prima volta lo scorso messaggio di settembre. Tutto è infatti cambiato da quello storico 19 settembre 2024, con il “verdetto” della Santa Sede sul culto e la presenza dello Spirito Santo nella realtà misteriosa di Medjugorje: se infatti i pellegrinaggi già da tempo erano ammessi dalle varie Diocesi, il “nihil obstat” del Dicastero per la Dottrina della Fede – con firma di Papa Francesco – ha riconosciuto la devozione, il culto e la presenza dello Spirito Santo nei luoghi delle “presunte” apparizioni della Madonna in Bosnia.

Con una procedura lievemente modificata ora con il passaggio necessario alla valutazione del Visitatore Apostolico del Vaticano a Medjugorje, è atteso per questa sera il messaggio consegnato dalla “Gospa” alla veggente Marija Pavlovic Lunetti (che va ricordato essere l’unica assieme a Vicka Ivanković e Ivan Dragićević a ricevere ancora tutti i giorni le apparizioni della Madonna) per essere poi diffuso a tutto il mondo. Dopo l’approvazione di mons. Cavalli, il messaggio della Madonna sarà disponibile in tutte le lingue per poter ricevere l’invito alla conversione, la preghiera per la pace globale e la riflessione mensile sulla stretta vicinanza tra il Signore Gesù e il cuore dell’uomo. La svolta data dalla Chiesa nel riconoscere la presenza dello Spirito «per il bene del popolo di Dio» è dunque solo all’inizio e viene già valutata per i frutti positivi che scorgano ogni giorno dalle migliaia di conversioni e pellegrinaggi nei luoghi mariani di Medjugorje.

PARLA IL VISITATORE DEL VATICANO SULLE APPARIZIONI A MEDJUGORJE: “LA MADONNA, I PAPI E IL MESSAGGIO”

Parlando lo scorso 19 ottobre all’evento a Mejdugore sui contributivi delle nuove evangelizzazioni, il Visitatore Apostolico scelto da Papa Francesco per seguire la crescita spirituale e religiosa della Parrocchia di Medjugorje, ha voluto riannodare i fili del corposo rapporto tra gli ultimi tre Papi e la piccola cittadina bosniaca. Sebbene su apparizioni e messaggio della Madonna a Medjugorje permane la sospensione del giudizio, il via libera del Vaticano sul culto e la presenza dello Spirito non nasce certo oggi.

Da San Giovanni Paolo II a Benedetto XVI fino allo stesso Papa Francesco, tutti gli ultimi tre Pontefici hanno mostrato pieno interesse e affetto per il luogo dove più di 40 anni fa avvenivano le prime misteriose apparizioni: mons. Cavalli sottolinea come Wojtyla avrebbe voluto venire fin dai primi momenti dei giovanissimi veggenti a Medjugorje ma i tempi non erano ancora maturi per un passo del genere. Ratzinger con la Commissione Ruini diede un impulso decisivo per provare ad avvicinare la realtà diocesana con quella locale dei primi ingenti pellegrinaggi. È proprio con quella inchiesta ufficiale della Santa Sede che vennero riconosciute come reali e veritiere le prime 7 apparizioni della Madonna a Medjugorje. Da ultimo, il via libera ai pellegrinaggi diocesani e ovviamente il “Nihil Obstat” sono le grandi eredità del Pontificato di Francesco per la vicende straordinarie ancora in corso a Medjugorje. Il Visitatore Apostolico, pur nel rispetto del verdetto ancora comunque prudente del Vaticano, sottolinea come per la Chiesa d’ora in poi non vi è nulla in contrario nell’andare a visitare quei luoghi: «andate a Medjugorje, perché è un luogo di profonda spiritualità e di fede che vale per il mondo intero».