Medvedev: “Odio gli occidentali, voglio farli sparire”/ “Bastardi e degenerati”

Clima di altissima tensione tra la Russia e l’Occidente, Dmitry Medvedev protagonista di un affondo durissimo. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo ha pubblicato un post su Telegram particolarmente muscolare: “Li odio”, rivolgendosi agli occidentali, “sono bastardi e degenerati”. L’ex presidente ha aggiunto: “Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finchè sarò vivo farò il possibile perché spariscano”.

Terza guerra mondiale ultime notizie/ Ucraina: “bombe Donbass, Severodonetsk è morta”

Parole che non lascio spazio a interpretazioni e che hanno trovato una repentina risposta da parte dell’Europa. Non più tardi di 24 ore fa, Medvedev aveva stroncato così il sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca: “Gli imbecilli europei nel loro zelo hanno dimostrato ancora una volta di considerare i propri cittadini, i propri affari come nemici non meno dei russi”.

Marina Ovsyannikova, giornalista protestò contro Russia/ "L'Ucraina non mi accoglie"

MEDVEDEV VS OCCIDENTE, LA REPLICA DI DI MAIO

Come dicevamo, le parole di Medvedev non sono passate inosservate in Europa e anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha tenuto a replicare al braccio destro di Putin. “Gravissime e pericolose le affermazioni di Medvedev. Sono parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Non è un segnale di dialogo, non è un’apertura verso un cessate il fuoco, non è un tentativo di ritrovare la pace, ma sono parole inequivocabili di minaccia verso chi sta cercando con insistenza la pace”, ha spiegato il titolare della Farnesina in una nota: “È doveroso smettere di alimentare tensioni con provocazioni e minacce, ribadisco: per arrivare alla pace non basta l’apertura dell’Ucraina e la spinta della comunità internazionale, ma serve la Russia e la volontà di dialogo di Putin. Le affermazioni che arrivano oggi, invece, non lasciano dubbi e allontanano da parte russa la ricerca della pace. Piuttosto danno linfa a una campagna d’odio contro l’Occidente, contro quei Paesi che stanno cercando con insistenza la fine delle ostilità in Ucraina”.

LEGGI ANCHE:

SANZIONI ALLA RUSSIA/ Il colpo da ko su ESG e finanza green

© RIPRODUZIONE RISERVATA