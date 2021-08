MEETING DI RIMINI 2021/ Diretta video streaming incontri 20 agosto: programma di oggi

Torna il Meeting di Rimini e lo fa con la formula tradizionale, quindi con oratori e pubblico in presenza dopo l’edizione post lockdown dell’anno scorso. È di fatto la prima vera occasione di confronto pubblico, visto che ci saranno quasi tutti i più importanti protagonisti della vita politica, economica, sociale e culturale. L’evento può essere seguito in diretta tv per alcuni suoi incontri, ma sempre in video streaming grazie al canale YouTube. Si comincia alle 12:00 con l’intervento di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica italiana, introdotto da Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. Oltre alla diretta video streaming, c’è quella tv su Corriere Tv, Sky TG24 e Telepace. Solo in streaming invece “Il coraggio della sfida. Andare oltre i limiti”, incontro alle 14:00 con Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato allo Sport, il pilota dell’Alfa Romeo Racing Antonio Giovinazzi, il nuotatore Gregorio Paltrinieri, il calciatore Matteo Pessina e il giornalista Davide Perillo. Prevista anche la diretta tv su Telepace de “I giovani per una nuova economia: dall’economy of Francesco, un io in azione”, in collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà. L’incontro è in programma alle 14:00 e vede protagonisti il professor Luigino Bruni, il Dottorando Luca Farè, l’analista Paolo Grignani, il ricercatore Domenico Rossignoli, introdotti da Giacomo Ciambotti.

Alle 15:00 in diretta video streaming l’incontro “L’io, la fede e la sfida delle culture”, introdotto da Alberto Savorana, portavoce di Comunione e Liberazione. Interverranno Adrien Candiard, OP, Membro dell’Institut dominicain d’études orientales (IDEO), e Agbonkhianmeghe E. Orobator, SJ, Presidente Conferenza dei gesuiti dell’Africa e del Madagascar (JCAM). Alle 17:00 al Meeting di Rimini 2021 è previsto l’incontro che sarà trasmesso in diretta tv su Corriere TV, Sky TG24 e Telepace alle 17:00, dal nome “Italia 2021: che cosa vuol dire innovare?”, anche questo in collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà. Ci saranno il suo presidente Giorgio Vittadini con il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale Vittorio Colaio, con il country manager e CEO di Generali Italia e Global Business Lines, Marco Sesana.

MEETING DI RIMINI 2021, GLI ALTRI INCONTRI DI OGGI

Il programma del Meeting di Rimini 2021 prevede alle 17:00 in diretta su Repubblica Tv e in video streaming su YouTube l’incontro “Stati Uniti. Democrazia al bivio?”, con Paolo Carozza, Joshua Mitchell, Maurizio Molinari e Martina Saltalamacchia. Alla stessa ora, in video streaming, “Guareschi. Un mestiere anche per me”, con Egidio Bandini, Enrico Beruschi, Gianni Govi, Eugenio Martani, Corrado Medioli e Giancarlo Plessi. Alle 19:00 invece in diretta tv su Telepace il confronto su “Covid-19, il ruolo centrale della ricerca scientifica: la sfida del vaccino e di una terapia efficace”, con Stefano Bertuzzi, Andrea Costa, Skhumbuzo Ngozwana, Walter Ricciardi e Riccardo Zagaria. Alla stessa ora solo in video streaming su YouTube “Vivibilità e accessibilità. La città inclusiva”, con Giuseppe Bonomi, Antonio Decaro, Carlo Ratti, Irene Tinagli e Guido Bardelli. Ma è previsto anche il talk “Il lavoro che verrà. Lavorare è cambiare” in diretta su Corriere Tv e trasmesso pure nella Hall Centrale, a cura di Fondazione per la Sussidiarietà, con il suo presidente Giorgio Vittadini, la ministra per le Pari opportunità e per la Famiglia Elena Bonetti, Marco Ceresa, Andrea Orlando, Renzo Sartori, Luigi Sbarra.

Il Meeting di Rimini 2021 oggi prosegue alle 20:00 con la diretta tv su Tv200 e in video streaming sul suo canale YouTube con “La crepa e la luce. Intervista ad Edith Bruck”, che fa parte di un ciclo di videointerviste con Edith Bruck, Jesus Carrasco ed Elisa Fuksas. Il programma di oggi si chiude alle 21:00 con “La possibilità di dire ‘io’. Il mistero del linguaggio”, con i professori Andrea Moro e Mauro Ceroni.

