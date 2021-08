MEETING RIMINI 2021/ Diretta video streaming incontri 23 agosto: il programma di oggi

LA QUARTA GIORNATA DEL MEETING DI RIMINI

Nella quarta giornata del Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini centrale sarà l’incontro sul federalismo con la Ministra per gli Affari Regionali Mariastella Germini e alcuni Governatori, assieme a quello sul Recovery Plan con il commissario Ue Paolo Gentiloni: ma il Meeting Rimini 2021 non è solo politica e così dalla transizione ecologica alle sfide del Mediterraneo, dalla pandemia alla sussidiarietà fino agli spettacoli della sera, anche per oggi lunedì 23 agosto il programma della kermesse in Fiera Nuova a Rimini si fa assai ricco, il tutto come sempre in diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting di Rimini.

Si parte con il webinar “Comunicare i temi complessi: ambiente, salute e sostenibilità del Paese” alle ore 11, a cura di Meeting di Rimini, Il Sussidiario, Comin & Partners, Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Ascai – Associazione per lo Sviluppo della comunicazione aziendale in Italia. Con i saluti di Bernhard Scholz e Emmanuele Forlani e l’introduzione di Gianluca Comin, intervengono tra i relatori Gianluca Ansalone, Head of Public Affairs in Novartis Italia; Luca Brivio, Direttore Comunicazione di Conai; Fabrizio Iaccarino, Responsabile Sostenibilità e Affari Istituzionali di Enel Italia; Andrea Porchera, Relazioni Istituzionali Renexia; Patrizia Rutigliano, Executive Vice President Institutional Affairs, ESG, Communication & Marketing di Snam; Federica Serra, Head of Institutional Affairs INVITALIA. Modera Rossella Sobrero, Presidente Ferpi.

Alle ore 12 all’Auditorium Intesa Sanpaolo D1 l’incontro “Fra federalismo e centralismo quali prospettive per le regioni”, con diretta video streaming anche su Corriere Tv e SkyTg24: relatori Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche; Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale e Professore di Global Governance alla School of Government della LUISS Guido Carli; Mariastella Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Arno Kompatscher, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria. Introduce Andrea Simoncini, Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Docente di Diritto Costituzionale all’Università di Firenze. Modera Roberto Inciocchi, Giornalista di SkyTg24. Alle 13 per il ciclo Retail 5.0 l’incontro “Scenari, strategie e politiche per un settore chiave per il benessere della società” con Massimo Dell’Acqua, Gilberto Pichetto Fratin, Laura Gabrielli e Alessandro Bracci; allo stesso orario presso la Sala Lavezzi, l’incontro “La transizione ecologica e vettori energetici: l’elettrico” con Gerardo Capozza, Segretario Generale ACI; Angelo Costa, Managing Director Arriva Italia; Alessandro Morelli, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Giorgio Moroni, Amministratore Delegato e Presidente FREE TO X; Alberto Viano, Amministratore Delegato LeasePlan. Introduce Andrea Dellabianca, Presidente Cdo Milano.

MEETING RIMINI 2021, GLI ALTRI INCONTRI DI OGGI

Snodo centrale del pomeriggio al Meeting di Rimini 2021 sarà l’incontro in diretta video streaming anche su Corriere Tv, Repubblica.it, Telepace e SkyTg24 dal titolo “Europa del Recovery Plan: Next Generation Eu”. In collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà, previsto alle ore 15 presso Auditorium Intesa Sanpaolo D1 l’intervento di Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari Economici: partecipano Alessandro Cattaneo, Membro del Coordinamento di Presidenza e Responsabile Nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia; Carlo Fidanza, Capogruppo al Parlamento Europeo di Fratelli d’Italia; Maurizio Lupi, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà; Fabio Melilli, Presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Partito Democratico; Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato PWC. Introduce e modera Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera. Alle 16.15 è in programma invece il Webinar “Mobilità futura tra tecnologia e società” con Federico Aliverti, Enrico Pagliari e Roberto Zucchetti. Alle ore 17 altro incontro centrale della giornata al Meeting con l’arrivo del presidente Cei S. Em. Card. Gualtiero Bassetti: assieme al sindaco di Firenze Dario Nardella e al Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Bernhard Scholz, presentano l’incontro “Mediterraneo frontiera di pace”, ore 17 all’Auditorium Intesa Sanpaolo D1.

Sempre alle 17 nella Sala Generali B4 è invece previsto l’incontro “Nuovi Sistemi Sanitari nel mondo” con Amitabh Chandra, Ethel Zimmerman Wiener Professor of Public Policy, HKS and Henry and Allison McCance Professor of Business Administration, HBS; Walter Ricciardi, Presidente della World Federation of Public Health Associations e Professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva, Università Cattolica del Sacro Cuore; Roberto Speranza, Ministro della Salute. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. A chiudere gli incontri del pomeriggio, sempre alle ore 17 in Sala Ravezzi, il “Dialogo col mondo, incontro fra persone: il lavoro di un ambasciatore nel XXI secolo”: presenti Mauro Battocchi, Ambasciatore d’Italia in Cile; Laura Carpini, Capo Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Lorenzo Fanara, Ambasciatore d’Italia a Tunisi; Nicola Minasi, Ambasciatore d’Italia a Sarajevo; Elena Sgarbi, Console Generale di Italia ad Istambul. Introduce Emmanuele Forlani, Direttore Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

IL PROGRAMMA DELLA SERA

Dalle ore 19 si apre la quarta serata del Meeting di Rimini, partendo dall’incontro “Economia, Sussidiarietà e Bene Comune” a cui partecipano Domenico Fanizza, Executive Director for Italy, Portugal, Greece, Malta, Albania, and San Marino at International Monetary Fund; Eduard Heger, Primo Ministro della Repubblica Slovacca; Corrado Passera, Fondatore e Amministratore Delegato Illimity Bank; Rajan Raghuram, Katherine Dusak Miller Distinguished Service Professor of Finance at the University of Chicago Booth School of Business. Introduce Samuele Rosa, Senior Economist al Fondo Monetario Internazionale (FMI). Alle ore 19 in Sala Generali B4, con diretta streaming anche su Telepace, previsto l’incontro “Povertà e valore della persona”: ospiti Gregory Boyle, Gesuita, Fondatore e direttore di Homeboy Industries, USA; Simona Carobene, Direttrice dell’Associazione Fdp – Protagonisti nell’Educazione, Romania; Maria Chiara Gadda, Deputata di Italia Viva al Parlamento Italiano; Anastasia Zolotova, Direttrice Ong Emmaus, Kharkiv, Ucraina. Introduce Alessandra Stoppa, Direttrice di Tracce. Al Talk di Sala Ravezzi (in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà e il Sussidiario.net) delle ore 19 il tema sarà “i lavori che verranno”: intervengono Mario Mezzanzanica, Professore di Computer Science and Engineering, Università di Milano Bicocca; Sabina Nuti, Rettrice Sant’Anna di Pisa; Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia. Video dialogo tra Roberto Cingolani, Ministro della Transizione ecologica e Luciano Violante, Presidente emerito Camera dei Deputati. Conducono Massimo Bernardini ed Enrico Castelli.

Alle ore 21 in Sala Generali B4 è previsto l’incontro “Un viaggio nel cervello alla ricerca della coscienza”, in collaborazione con Associazione Euresis: presenti Marcello Massimini, Professore di Fisiologia, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco, Università degli Studi di Milano. Introduce Samir Suweis, Ricercatore in fisica, Laboratorio di Fisica Interdisciplinare, Dipartimento di Fisica e Astronomia e Padova Neuroscience Center, Università degli Studi di Padova. Fronte spettacoli, alle 21 in Sala Ravezzi il concerto “Mandolinata a Napule: canzoni napoletane” con il Trio Napulammore melodie napoletane, mentre alle 21.30 in Arena Spettacoli SGR in Piazza Tre Martiri va in scena lo spettacolo “il sogno di Giuseppe” di Luca Doninelli con Maurizio Donadoni: acquista il biglietto su Vivaticket o trova i punti vendita più vicini a te.

DIRETTA STREAMING VIDEO DEGLI INCONTRI DI OGGI





