MEETING RIMINI 2021/ Diretta video streaming incontri 24 agosto: il programma di oggi

MEETING RIMINI 2021, GLI INCONTRI CLOU DELLA 5^ GIORNATA

Si apre oggi la penultima giornata di incontri ed eventi al Meeting di Rimini 2021, con l’evento centrale per la politica italiana ovvero l’incontro tra i principali leader dei partiti in Parlamento (tra gli altri, Conte, Salvini e Meloni): è però anche la giornata, oggi 24 agosto, degli incontri sullo sporto con Caressa, sulla letteratura di Tolkien con Andrea Monda e sulle fragilità del mondo di oggi con il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione Don Julián Carrón. Con la consueta possibilità di seguire in diretta video streaming ogni singolo evento del Meeting per l’amicizia tra i popoli (sul canale YouTube ufficiale), eccovi di seguito il programma completo e dettagliato della quinta giornata di kermesse riminese.

Meeting Rimini 2021, Talk "Il lavoro che verrà"/ Dal 20-25 agosto: temi e ospiti ciclo di incontri della FpS

Alle ore 11 il webinar a cura di Randstad dal titolo “Parlare al cuore e alla mente. La comunicazione e la leadership in tempo di grandi cambiamenti”, tema specifico lo sport con relatori Fabio Caressa, giornalista e commentatore sportivo e conduttore televisivo, e Jack Sintini, campione di pallavolo e Head of Randstad Sport. A seguire, alle 12 dall’Auditorio Intesa Sanpaolo D1 l’evento clou della politica italiana con l’incontro promosso dall’Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà: con diretta anche su Corriere TV, Repubblica.it, SkyTg24 e Quotidiano Nazionale, interverranno Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle; Enrico Letta, Segretario Nazionale del Partito Democratico; Maurizio Lupi, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà; Giorgia Meloni, Presidente Nazionale di Fratelli d’Italia; Ettore Rosato, Presidente Nazionale di Italia Viva; Matteo Salvini, Segretario Federale della Lega; Antonio Tajani, Vicepresidente di Forza Italia. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà; modera Michele Brambilla, Direttore di QN. Alle ore 13 invece dalla Sala Generali B4, con la diretta anche su Telepace, è prevista la conferenza “Tolkien, la polifonia della creazione e la creatività dell’uomo”: relatori sono Andrea Monda, Direttore de l’Osservatore Romano; Lukasz Neubauer, Koszalin University of Technology, Department of Foreign Languages; Guglielmo Spirito, Francescano conventuale e Docente di Teologia Spirituale all’Istituto Teologico di Assisi. Introduce Giuseppe Pezzini, Professore Associato all’Università di Oxford e curatore della mostra “The Tree of Tales. Tolkien e la polifonia della creazione”.

Lupi: “l'educazione è la vera infrastruttura”/ “Basta Dad, scuola è indispensabile”

GLI INCONTRI DEL POMERIGGIO

Spostandoci nel pomeriggio, il programma del Meeting di Rimini prevede l’incontro “Vivere senza paura nell’età dell’incertezza”: dialogano in Auditorium Intesa Sanpaolo D1 (ma con collegamento video anche in Sala Generali B4) Julián Carrón, Docente di Teologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano e Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione; Charles Taylor, Professore emerito di Filosofia, McGill University, Montreal e Vincitore Premio Ratzinger 2019; Rowan Williams, Professore emerito di Pensiero Cristiano Contemporaneo, University of Cambridge, già Arcivescovo di Canterbury. Introduce e modera Monica Maggioni, Giornalista. Al webinar delle 16.15 in collaborazione con Rivista Italiana di Public Management e Gruppo Maggioli, intervengono sul tema “Comuni, Regioni e Stato all’appello per la ripresa” Luigi Fiorentino, Capo Gabinetto Ministero Istruzione, Coordinamento scientifico ed editoriale Rivista italiana di public management; Alberto Gambescia, Amministratore unico Studiare Sviluppo (MEF), Editore Rivista italiana di Public Management; Roberto Garofoli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vincenzo Giannotti, Dirigente del settore risorse finanziarie ed economiche del Comune di Frosinone, Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali; Giovanni Legnini, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016; Bernardo Mattarella, Professore di Diritto Amministrativo Università Luiss “Guido Carli” Roma, Comitato tecnico scientifico Rivista italiana di public management; Elisa Pintus, Docente di Economia delle amministrazioni pubbliche Università della Valle d’Aosta, Coordinamento scientifico ed editoriale Rivista italiana di public management. Introduce Andrea Simoncini, Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli; modera Salvatore Taormina, Coordinatore Dipartimento Istituzioni e Amministrazione Pubblica della Fondazione per la Sussidiarietà.

MEETING/ Card Bassetti: italiani stanchi di promesse, il governo riparta dagli ultimi

Alle ore 17 è invece in programma in Auditorium Intesa Sanpaolo D1 l’incontro “Università e ricerca nell’epoca del cambiamento”: relatori saranno Franco Anelli, Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore; Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano. Introduce Davide Prosperi, Professore Ordinario di Biochimica all’Università di Milano-Bicocca. In contemporanea, presso Sala Generali B4, il focus “È sviluppo se aumenta la disuguaglianza?”: intervengono, con la collaborazione della Fondazione per la Sussidiarietà, Jean-Paul Fitoussi, Economista; Franco Gallo, Presidente Treccani, ex Presidente Corte Costituzionale; Stefano Zamagni, Presidente Accademia Pontificia per le scienze sociali. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Sempre alle 17 in Sala Ravezzi della Fiera Nuova di Rimini, previsto l’incontro “Il medico che verrà” con gli interventi di Donatella Parentini, Medico di Medicina Generale ATS Val Padana; Pierluigi Strippoli, Professore Associato di Biologia applicata presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna; Gabriele Tomasoni, Primario Reparto di Rianimazione degli Spedali Civili di Brescia. Introduce Felice Achilli, Presidente Medicina e Persona.

PROGRAMMA MEETING RIMINI DELLA SERA

La serata del Meeting di Rimini 2021 si apre alle ore 19 in Auditorium Intesa Sanpaolo D1 con l’incontro in diretta anche su Telepace “E io sol uno m’apparecchiava a sostener la guerra. Cinque generazioni che camminano con Dante a confronto”: ospiti sono Pietro Baroni, Insegnante e Direttore dei Colloqui Fiorentini; Gabriele Dell’Otto, Illustratore; Francesca Gargantini, Insegnante; Clementina Mazzoleni, Insegnante in pensione; Laura Rodella, Studentessa; Paolo Valentini, Presidente dell’Associazione Centocanti, Direttore scolastico di Fondazione Karis. Introduce Franco Nembrini, Insegnante e scrittore. Con la partecipazione di Fabio Volo, scrittore, attore, autore e conduttore televisivo e radiofonico. Per il ciclo “Recovery e Next Generation” l’incontro alle 19 presso la Sala Generali B4 dal titolo “Un percorso per la transizione ecologica”: intervengono Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità portuale di Genova; Carlo Tamburi, Direttore Italia Enel; Riccardo Toto, Direttore Generale Renexia. Introduce Marco Piuri, Direttore Generale FNM e Amministratore Delegato Trenord. Il talk di Sala Ravezzi delle ore 19 (con collegamento anche in hall centrale) organizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà vede il tema “PNRR e lavoro”, con ospiti Francesco Baroni, Country Manager Gi Group Italia; Roberto Garofoli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Pedro Silva Martins, Professore di Economia Applicata alla Queen Mary University di Londra e Ricercatore presso NovaSBE di Lisbona; Francesco Mutti, Presidente Centromarca.

Si segnala alle ore 20 l’intervista di “Tracce” a Elisa Fuksas sul tema “La crepa e la luce” (Sala Neri), mentre alle ore 21 in Auditorium Intesa Sanpaolo D1 è previsto l’incontro scientifico “Un viaggio di 40 anni. Relatività generale e buchi neri supermassivi”: in collaborazione con Associazione Euresis, intervengono Reinhard Genzel, Premio Nobel per la Fisica 2020, Direttore del Dipartimento di Astronomia infrarossa e sub-millimetrica, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Monaco. Introduce Marco Bersanelli, Professore di Fisica e Astrofisica all’Università degli Studi di Milano. Per gli spettacoli serali alle ore 21 in Sala Ravezzi la guida all’ascolto dei Preludi di Rachmaninov: presenti Pier Paolo Bellini, curatore della collana Spirto Gentil, presenta il secondo appuntamento di guida all’ascolto dedicato ai Preludi di Rachmaninov. Per l’occasione, presente Pietro Beltrani, giovane pianista di talento, proporrà dal vivo sei dei preludi del compositore russo. Ospiti della serata saranno i musicisti Nazzareno Carusi e Christopher Vath. In Arena Spettacoli SGR – Piazza Tre Martiri – con acquisto del biglietto su Vivaticket è previsto lo spettacolo “La sagra famiglia” di Paolo Cevoli; si segnala infine presso le Piscine ovest lo spettacolo “C’era una volta in America” con i Miami & The Groovers: accesso libero, la band si esibisce con brani originali e cover dei The Clash, Bruce Springsteen, Bob Dylan e Johnny Cash.

DIRETTA STREAMING VIDEO DEGLI INCONTRI 24 AGOSTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA