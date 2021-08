MEETING RIMINI 2021/ Diretta video streaming incontri 25 agosto: il programma di oggi

MEETING RIMINI 2021, GLI INCONTRI CLOU DELL’ULTIMA GIORNATA

Si chiude oggi la 42esima edizione del Meeting di Rimini, dopo una settimana ricca di incontri, eventi, testimonianze e mostre: dopo il “clou” della politica visto ieri in Fiera Nuova, oggi si tirano idealmente le fila del percorso dettato dal titolo di questo 2021, “Il coraggio di dire Io”. Con la possibilità di seguire ancora in diretta video streaming tutti gli eventi di quest’ultima giornata riminese, ecco di seguito il programma dettagliato di oggi 25 agosto e i link ai relativi incontri.

Si parte alle ore 12 presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo D1, con la diretta live anche su CorriereTv e Repubblica.it, il titolo dell’incontro è “Capitale umano e sviluppo sostenibile”: intervengono Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico; Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato e Direttore Generale TIM; Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo; Luca Ruini, Presidente Conai. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Alle ore 12 nella Sala Generali B4 invece viene presentata la conferenza “La transizione ecologica nell’agroalimentare”, in collaborazione con Cdo Agroalimentare: presenti Stefano Berni, Direttore Generale Consorzio Grana Padano; Matteo Fiocco, Imprenditore e Fondatore di “Matt the Farmer”; Davide Franzetti, Direttore Commerciale Coca Cola HBC; Alessio Mammi, Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna; Luca Panzavolta, Amministratore Delegato CIA Conad; Marco Travaglia, Presidente e CEO Nestlé Italia e Malta. Introduce Camillo Gardini, Presidente Cdo Agroalimentare. Sempre sul medesimo filone, alle ore 13 è atteso l’incontro “Transizione ecologica e sostenibilità ambientale” in Sala Ravezzi, con diretta anche su SkyTg24 e Telepace: i relatori saranno Sergio Emidio Bini, Assessore Attività produttive e turismo Regione Friuli Venezia Giulia; Giuseppe Catalano, Coordinatore della Struttura tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile; Raffaele Cattaneo, Assessore Ambiente Regione Lombardia; Andrea Gibelli, Presidente FNM; Giampaolo Rossi, Direttore Generale Start Romagna. Introduce Emmanuele Forlani, Direttore Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

GLI INCONTRI DEL POMERIGGIO

Passando agli incontri in programma oggi pomeriggio, il Meeting di Rimini presenta “Custodi della vita. Il ‘noi’ dentro l’‘Io’”, con diretta dall’Auditorium Intesa Sanpaolo D1 (anche su Telepace): intervengono Cristina Benetti, Jewish General Hospital di Montreal; Vincent Nagle, Cappellano Fondazione Maddalena Grassi; Patrick Vinay, Professor Emeritus of Medicine, Université de Montréal. Introducono Marco Maltoni, Direttore Unità Cure Palliative di Forlì, Membro dell’Associazione Medicina e Persona ed Elvira Parravicini, Director of the Neonatal Comfort Care Program, Associate Professor of Pediatrics, Columbia University Medical Center. Alle ore 16.15 è previsto il webinar a cura di AVSI dal titolo “Non sprechiamo la pandemia, sviluppo sostenibile, salute e lavoro”: ospiti del pomeriggio Laura Frigenti, Global Head International Development Practice a KPMG LLP, già direttrice dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo; Grammenos Mastrojeni, Segretario Generale Aggiunto dell’Unione per il Mediterraneo; Giampaolo Silvestri, Segretario Generale AVSI. Modera Francesco De Leo, Direttore Affarinternazionali.it, rivista dello IAI. Alle ore 17 è in programma l’incontro “La rete, i social, il dilemma della comunicazione”, un dialogo dall’Auditorium Intesa Sanpaolo D1 a cui partecipano Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano; Derrick De Kerckhove, Sociologo, Accademico e Direttore scientifico della rivista digitale Media Duemila; Enrico Gentina, Coordinatore Civiltà Digitale e Organizer TEDxTorino, Formatore; Massimo Russo, Direttore di Esquire Italia e Chief Product Officer Europe di Hearst. Introduce Marco Bardazzi, Giornalista, esperto di innovazione digitale nel giornalismo e nella comunicazione. Contemporanemanrte, in Sala Generali B4 intervengono Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head di Hines Italy; Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Alessio Torelli, Chief Business Unit Mobility & Liquefaction Snam. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. Modera Mariangela Pira, Giornalista di SkyTg24: il tema dell’incontro è “Le nuove infrastrutture e il pilastro della sostenibilità”, con diretta video anche su CorriereTv e Sky Tg24. Terzo e ultimo incontro delle ore 17 in Sala Ravezzi con l’evento “La filiera italiana del farmaco e l’emergenza”: ospiti e relatori saranno Enrique Häusermann, Presidente Egualia; Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria; Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato IMA. Introduce Camillo Rossi, Direttore Sanitario ASST Spedali Civili Brescia.

IL PROGRAMMA DELL’ULTIMA SERA AL MEETING

Aprono l’ultima serata del Meeting di Rimini 2021 i due webinar proposti alle ore 18.15: il primo dal titolo “Storie di scienziati” vede l’incontro con Reinhard Genzel, Premio Nobel per la Fisica 2020, Direttore del Dipartimento di Astronomia infrarossa e sub-millimetrica, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Monaco. Il secondo webinar è invece sul tema “The tree of tales” e vedrà dialogare due collaboratori della omonima mostra su Tolkien, Andrea Budelli e Anna Garuffi. Alle ore 19 invece va in scena dall’Auditorium Intesa Sanpaolo D1 l’incontro in diretta video streaming “Il futuro della democrazia. Il coraggio della politica”: dialogano Aleksandr Archangel’skij, Scrittore, conduttore tv, giornalista (Russia); Luciano Violante, Presidente emerito della Camera dei Deputati; Joseph H.H. Weiler, University Professor at NYU Law School and Senior Fellow at the Center for European studies at Harvard. Introduce Lorenza Violini, Professore di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Milano. L’ultimo talk dell’edizione 2021 a cura della Fondazione per la Sussidiarietà vede il titolo “Il lavoro o la vita?”, in Sala Ravezzi e trasmesso integralmente nella Hall centrale: alle ore 19 dialogano Gian Carlo Blangiardo, Presidente Istat; Roberto Giacchi, Amministratore Delegato di ItaliaOnline; Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico; Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia; Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Alle ore 21 è in programma l’incontro dal titolo “Educare alla libertà”, conferenza con Eraldo Affinati, Scrittore ed insegnante, fondatore della scuola Penny Wirton; Susanna Tamaro, Scrittrice. Introduce Costantino Esposito, Professore Ordinario di Storia della Filosofia all’Università di Bari (diretta anche su Telepace).

Sul fronte spettacoli, alle ore 21.15 presso il Palco Spettacoli Piscine ovest inizierà “Io canto”, spettacolo ad accesso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti con Walter Muto e Carlo Pastori, accompagnati da Marcello Colò alla batteria. Si conclude poi all’Arena Lido Rimini-Darsena il Meeting Music Contest, con la giuria di eccezione per la serata finale composta da Lorenzo Baglioni, N.A.I.P, Erica Mou, Federico Mecozzi, Max Monti chiamati a giudicare ed eleggere il vincitore della manifestazione canora che ha coinvolto 137 artisti emergenti.

