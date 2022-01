Megan Fox e Machine Gun Kelly si sposano/ “Bevuto nostro sangue per sancire unione”

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sposano: l’attrice e il musicista hanno annunciato il fidanzamento ufficiale su Instagram. La proposta di matrimonio è stata fatta, come testimonia il video, davanti al maestoso albero della Spa Botànico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico. L’anello a due pietre, uno smeraldo e un diamante. La trentacinquenne, che si è separata lo scorso anno da Brian Austin Green, non ha esitato a dire “sì”.

“Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall’amore. E dal karma. In qualche modo, un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme, e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo”, ha scritto lei sul suo profilo. Poi ha rivelato: “E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che seguirà, ho detto sì… E poi abbiamo bevuto il sangue l’una dell’altro”. Infine, la data del lieto evento: 1 novembre 2022.

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sposano: il post del musicista

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sposano l’1 novembre 2022 ed anche il musicista ha voluto darne mostra sul suo profilo Instagram. Nel post è in bella mostra l’anello di smeraldo e diamante che ha scelto per la proposta di matrimonio: “L’ho progettato insieme a Stephen Webster (designer britannico, ndr)”, ha scritto il trentunenne.

Poi ha spiegato il significato delle due gemme: “Lo smeraldo, la sua pietra natale, e il diamante, la mia pietra natale, incastonati su due fasce magnetiche di spine che si uniscono come due metà della stessa anima a formare il cuore oscuro che è il nostro amore”, ha concluso. Per lui sarà il primo matrimonio, anche se ha già una figlia di nome Casie da una precedente relazione.

