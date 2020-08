Megan Gale, è morto il fratello Jason/ Ritrovato il corpo in una boscaglia a Perth

Megan Gale piange la morte del fratello Jason Gale. In queste ore il Daily Mail ha diramato la notizia della morte di Jason, fratello maggiore della bellissima top model australiana. L’uomo era scomparso circa una settimana fa e da allora non si avevano più sue notizie fino al ritrovamento del corpo rivenuto in una boscaglia a Perth, nell’Australia Occidentale. Al momento sono ancora da chiarire le circostanze della morte dell’uomo che stava attraverso un periodo complicato della sua vita. Una vera e propria tragedia che ha scosso la vita della bellissima testimonial che negli anni ’90 era il volto di un noto marchio di telefonia mobile. La Gale, infatti, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazioni nè alla stampa né sui social sulla prematura scomparsa del fratello.

Morto Jason Gale, fratello di Megan Gale: da chiarire le cause

Di Jason Gale, fratello di Megan Gale si conosce del resto davvero poco: l’uomo, il fratello maggiore della modella australiana, lavorava come operaio e viveva una vita molto riservata. Nessun interesse quindi verso il mondo dello spettacolo di cui la sorella è stata una indiscussa protagonista per tantissimi anni. Circa una settimana fa l’uomo è scomparso: l’ultima volta che è stato visto è stato il 14 luglio mentre si trovava alla guida della sua automobile. A ritrovare il corpo senza vita di Jason è stata la guardia forestale dopo lunghe e faticosissime ricerche in una boscaglia di Perth, nell’Australia Occidentale. Alcune fonti vicine alla famiglia di Jason Gale hanno rivelato che l’uomo stava attraversando un momento davvero complicato della sua vita dopo aver vissuto due eventi particolarmente negativi; prima la morte di un carissimo amico e poi quella del suo cane, un doberman di nome Badge a cui era legatissimo. Possibile quindi che questi due eventi negativi abbiano potuto spingere l’uomo in un vortice di depressione al punto da condurre una vita riservata e silenziosa. La stessa famiglia di Megan Gale alla stampa ha detto: “stava attraversando un momento difficile e stressante”.



