Una sequenza di elogi non basterebbe per descrivere la carriera e grandezza di Andrea Bocelli, volto e voce illustre della musica italiana e nel mondo. Le sue gesta non potevano non far breccia anche nelle persone a lui più vicine, in particolare i figli. Lo testimonia il fatto che ognuno di loro, a proprio modo, ne segue le orme nel mondo delle sette note; anche la più piccola di casa. Virginia – figlia di Andrea Bocelli – è appena 13enne ma già nota per la sua voce delicata e sublime.

Ma chi è Virginia, figlia di Andrea Bocelli? L’abbiamo rivista proprio questa sera – 11 dicembre 2024 – sul palco al fianco del papà in occasione dello speciale dedicato ai 30 anni di carriera del tenore. Per l’occasione ha riproposto un duetto che già avevamo avuto modo di apprezzare nel 2022 sulle note di Hallelujah. Già all’epoca quell’esibizione fece il giro del mondo e oggi risulta ancora più di impatto la resa non solo artistica ma soprattutto emotiva, interpretativa.

Virginia, la figlia di Andrea Bocelli spicca anche al cinema: il ruolo nel film ‘Francesca Cabrini’

Dunque, Virginia – figlia di Andrea Bocelli – sembra promettere un futuro roseo proprio nel medesimo ambito del padre. Un talento musicale che coltiva fin da piccolissima cimentandosi negli studi non solo di canto ma anche di diversi strumenti come ad esempio il pianoforte. Ma non c’è solo la musica nel futuro e nell’attualità di Virginia Bocelli. Proprio di recente si è messa in evidenza per il suo debutto cinematografico; ha infatti recitato nel film ‘Francesca Cabrini’, diretto da Alejandro Monteverde. Tra l’altro, nella pellicola ha indossato i panni proprio di un giovane talento della musica che, nonostante la condizione di povertà, illumina la città di New York con la bellezza della sua voce.