Megan Montaner e Alessandro Tiberi/ La nuova fiction Lontano da te (Verissimo)

Megan Montaner ed Alessandro Tiberi protagonisti della nuova puntata di Verissimo, i due attori presenteranno la nuova fiction Lontano da te. La Montaner è uno dei volti ormai storici della tv spagnola ed italiana. Dopo essere riuscita ad entrare nei cuori del pubblico del nostro Paese con Il Segreto, l’attrice ha consolidato la propria popolarità grazie a fiction ed altre soap. Ed è pronta a ritornare sul piccolo schermo grazie a Lontano da te, una nuova fiction che verrà trasmessa su Canale 5 a partire dal prossimo 9 giugno. Oggi, sabato 25 maggio 2019, come dicevamo la Montaner sarà invece ospite di Verissimo per parlare di questo suo nuovo progetto in tv. Al fianco dell’ex Pepa de Il Segreto vedremo Alessandro Tiberi, che comparirà anche in questa intervista a due con Silvia Toffanin. Non si tratta della prima volta che la Montaner si unisce ad un artista italiano, dato che due anni fa ha avuto modo di lavorare con Raoul Bova per la fiction Fuoco amico TF45. In questa nuova occasione la vedremo nei panni di Candela, una ballerina di flamenco impacciata che si ritroverà vittima di un incantesimo mentre si trova in aeroporto. Al pari del co-protagonista, scoprirà infatti di avere la capacità di apparire in forma eterea nella vita di Massimo, pronta a sconvolgerlo in ogni modo. “Sempre di corsa e in ritardo su tutto, ma una forza della natura per l’energia e la simpatia”, ha raccontato durante la presentazione della fiction. Per riuscire ad interpretare al meglio questo nuovo ruolo, Megan ha affrontato delle lezioni di flamenco e di dizione, dato che la sua Candela avrà un accento tipico di Siviglia.

ALESSANDRO TIBERI A VERISSIMO

Da Boris e Distretto di Polizia a Lontano da te: Alessandro Tiberi è pronto a ritornare su Canale 5 con una nuova fiction, questa volta romantica. In passato abbiamo visto l’attore indossare spesso i panni del poliziotto e persino del co-protagonista nel film di Woody Allen del 2012, To Rome With Love. Molti lo ricordano però per Tutto può succedere, la fiction di successo delle reti Rai dove lo vediamo nei vestiti del più piccolo dei fratelli Ferraro. Oggi, sabato 25 maggio 2019, Alessandro Tiberi sarà inoltre ospite di Verissimo per parlare di questo suo nuovo personaggio e di come è stato lavorare con una pietra miliare del mondo delle fiction come Megan Montaner. Lo vedremo presto su Canale 5 come Massimo, un padre di famiglia razionale e sempre alle prese con complicazioni e difficoltà, anche a livello familiare. “Io sono quello quadrato e preciso”, specifica durante la presentazione dello show, anticipando che la co-protagonista Candela farà di tutto per rovinargli l’esistenza dopo che entrambi rimarranno vittima di un sortilegio. Non si tratta comunque della prima volta che Tiberi ha a che fare con il genere romantico, dato che lo scorso aprile ha partecipato alla commedia Tu mi nascondi qualcosa al fianco di Stella Egitto ed altri volti noti del nostro Paese.

