Meghan Markle e Jessica Mulroney, amicizia finita/ “Dopo le accuse di razzismo..”

Il politicamente corretto ha spazzato via anche l’amicizia che da anni lega Meghan Markle e Jessica Mulroney? A quanto pare proprio di sì perché l’ex Duchessa, nonostante abbia difeso la designer quando sono scoppiate le polemiche, ha comunque deciso di chiudere con lei per non essere “associata” al suo pensiero e alla sua persona. Solo pettegolezzi o qualcosa di più? Dopo le vittime del movimento MeToo, nel bene e nel male anche la morte di George Floyd sta cambiando le cose nel mondo ponendo l’accento ancora di più sul politicamente corretto che sta spazzando via film, scene di alcune serie tv e, adesso, anche la storia amicizia tra Meghan Markle e Jessica Mulroney. La notizia arriva da una fonte che al Daily Mail ha spiegato: “Meghan Markle sa che gli amici riflettono ciò che sei, quindi non vuole più essere associata alla designer”.

MEGHAN MARKLE HA CHIUSO I PONTI CON JESSICA MULRONEY?

Tutto è nato qualche giorno fa quando il noto volto tv ha discusso con l’influencer afroamericana Sasha Exeter che l’ha accusata di non aver sostenuto il movimento “Black Lives Matter” al grido di: “Ha avuto comportamenti molto problematici e sciocchi, arrivando persino a minacciarmi per iscritto il 3 giugno…E’ consapevole della sua ricchezza, del suo potere e dei suoi privilegi di persona dalla pelle bianca. Sono davvero delusa che la migliore amica di Meghan Markle non abbia usato il suo potere per sostenere il movimento Black Lives Matter”. Proprio al suo discorso sarebbero seguite delle minacce da parte della conduttrice che è stata licenziata dalla CTV l’azienda televisiva per la quale lavora. A niente sono valse le scuse della bella Jessica Mulroney: “Credo in ogni parola delle mie scuse a Sasha. Non volevo che accadesse tutto questo. Abbiamo avuto un disaccordo e la situazione è sfuggita di mano. Mi dispiace tanto”. Meghan Markle l’ha davvero cancellata dalla lista delle sue amiche?



