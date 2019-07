Meghan Markle/ “Un ripiego, il principe Harry voleva sposare Pippa Middleton!”

Meghan Markle sembra ormai essere la vittima preferita dal gossip inglese e dal popolo dei social. Dalle accuse di arrampicatrice a quelle per via del suo fisico poco tonico dopo la gravidanza (a differenza della cognata e futura regina) il passo è stato breve ma adesso l’ultimo colpo al cuore arriva dal The Sun e dal giornalista e biografo reale Duncan Larcombe che ha rivelato che non è lei la prima scelta del principe, anzi. Secondo quanto riporta il giornale sembra che il principe avrebbe voluto sposare Pippa Middleton e che, quindi, la sua attuale moglie sia solo un ripiego. In particolare, si legge: “Il principe Harry voleva sposare Pippa Middleton, la sorella di Kate, e non Meghan Markle”. La rivelazione è presente nel libro “The Prince Harry: The Inside Story” firmata proprio dal biografo che si chiede addirittura che se nell’attrice di Suits, il principe non abbia cercato la fisicità e i colori di Pippa Middleton.

LE RIVELAZIONI SU HARRY E PIPPA MIDDLETON

Non è la prima volta che si parla di una possibile unione tra i due “cognati” dei futuri regnanti e già all’epoca del matrimonio di William e Kate si era parlato della possibilità che tra i due rispettivi fratelli era nata una certa simpatia a cominciare dai sorrisi timidi che lei e Harry si erano scambiati sul balcone di Buckingham Palace proprio durante la cerimonia e dintorni. La notizia aveva già riscosso favori e curiosità nel regno ma qualche anno dopo i due si sono ritrovati felicemente sistemati con due diversi partner e mentre Pippa ha sposato James Matthews, uno dei finanzieri più ricchi del Regno Unito, Harry ha fatto lo stesso con Meghan Markle.

