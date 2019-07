Meghan Markle e Harry/ Pioggia di critiche per il battesimo di Archie: “un disastro”

Meghan Markle e Harry finiscono nel mirino della stampa britannica e dei sudditi. A scatenare una valanga di critiche nei confronti della coppia reale è la decisione sul battesimo del figlio Archie. La duchessa e il duca del Sussex hanno già dimostrato di voler proteggere la privacy del loro bambino condividendo con i sudditi solo le notizie indispensabili. Per il giorno del battesimo hanno così optato per una cerimonia intima e privata le cu foto saranno rese pubbliche in un momento successivo. Una decisione che non è piaciuta agli esperti delle notizie reali che considerano tale decisione disastrosa per l’immagine pubblica di Harry e della stessa casa reale. L’annuncio sul battesimo è arrivato da Rebecca English, l’esperta di Royal Family del Daily Mail: “Archie Harrison sarà battezzato nella cappella privata della Regina al Castello di Windsor, non nella Cappella di San Giorgio, il prossimo sabato. Ci saranno solo 25 ospiti che parteciperanno alla cerimonia intima della famiglia. Le immagini verranno rilasciate in seguito” ha scritto la giornalista su Twitter.

Meghan Markle e Harry: pioggia di critiche per il battesimo di Archie

La decisione di Meghan Markle e Harry ha scatenato una pioggia di critiche in Inghiterra dove molti esperti considerano tale decisione dannosa per l’immagine pubblica della casa reale. “Sono preoccupato per Harry, merita di essere popolare, così come lo merita anche Meghan” ha detto Duncan Larcombe intervenendo a Good Morning Britain. “Il problema è chi lo consiglia o, se lo consigliano bene, non capisco perché stia ignorando i consigli” ha aggiunto Piers Morgan, conduttore della trasmissione. Anche i sudditi non hanno preso bene tae decisione. Abituati a vedere tutto ciò che riguarda i reali, devono ancora abituarsi alla voglia di privacy di Harry e Meghan.

