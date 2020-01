MEGHAN MARLKLE SCENDE IN POLITICA?/ Il sogno della Duchessa: ruolo nelle elezioni Usa

Meghan Markle prossimo presidente degli Stati Uniti d’America? Difficile, improbabile, ma non impossibile stando alle indiscrezioni del Daily Mail, secondo cui la moglie del principe Harry starebbe sognando di scendere in politica e di avere un ruolo nelle prossime elezioni Usa. Proprio la politica, stando ad una fonte vicina ai reali, avrebbe costituito uno dei motivi che hanno poi portato alla rottura con la regina. Il ruolo di moglie di Harry, infatti, imponeva a Meghan una neutralità che l’attrice statunitense mal tollerava, abituata com’era a stare sempre un passo avanti anziché indietro. Da qui la decisione di rompere ogni legame con la Casa Reale e di tornare ad essere una battitrice libera…anche di sognare la Casa Bianca. Difficile ipotizzare una candidatura a meno di un anno dal voto, eppure, scrive il Daily Mail, è nota l’abitudine della Markle di pensare in grande…

MEGHAN MARKLE ENTRA IN POLITICA?

Il tabloid inglese non esclude che alla fine Meghan Markle possa ritagliarsi un ruolo attivo nella corsa alle presidenziali americane 2020. Da che parte? Sicuramente quella opposta a Donald Trump, il presidente repubblicano cui la moglie di Harry non ha risparmiato accuse di misoginia e che ha anche rifiutato di incontrare durante la sua visita a Buckingham Palace lo scorso maggio, adducendo come scusa il doversi occupare del figlio Archie. A questi trascorsi bisogna aggiungere la vicinanza al primo ministro canadese Justin Trudeau, oltre che a Barack e Michelle Obama. Un suo eventuale ingresso in politica potrebbe dare vita ad una nuova tempesta diplomatica, soprattutto se dovesse nuovamente attaccare Trump o iniziare a occuparsi degli affari di Stato del Canada, dove ora risiede. Eppure il fatto di essere cittadina americana non le preclude la possibilità di sognare la Casa Bianca: in un parterre di candidati democratici “non indimenticabili” si farebbe in fretta a parlare di “uragano Meghan”.

