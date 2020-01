Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Cina: 26 morti per Coronavirus (25 gennaio)

Sale il numero dei morti in Cina per il nuovo coronavirus. Le vittime della terribile tragedia sono 26. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha comunicato alla stampa che le 830 persone presenti sul territorio sono state contaminate. 4 città – Huangshi, Huang Gang, Ezhou e Xianning – sono state isolate per precauzione. Tutti i collegamenti in queste 4 città sono stati sospesi. Il servizio sanitario americano sta monitorando altri episodi sospetti in Texas. Si tratterebbe di un uomo che è rimasto per un certo periodo a Wuhan. Falso allarme di contagio in Scozia e in Francia. Ieri, verso sera, è stato segnalato un caso sospetto a Bari. Una giovane donna proveniente dalla Cina si è recata al pronto soccorso di un ospedale per un sintomo d’infezione. La donna, musicista, era di ritorno a Bari dopo un tour che avrebbe interessato anche il territorio di Wuhan. Sono state attivate immediatamente le procedure d’emergenza. Si è trattato di un caso di infezione da micoplasma. Per confermare tale patologia, si attendono gli esiti degli esami dall’Istituto nazionale per le malattie infettive “Spallanzani” di Roma. L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato alla stampa che si tratterebbe di un’emergenza locale, limitata solo alla Cina.

Ultime notizie, Roma: arrestate due maestre per maltrattamenti

I carabinieri di Formello, provincia di Roma, in seguito ad alcune segnalazioni da parte di alcuni genitori, hanno avviato delle indagini sulla scuola elementare in provincia di Roma. I bambini non volevano più andare a scuola per paura di essere maltrattati dalle insegnanti. Le indagini sono terminate in tempi brevi. Le due maestre si trovano agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti. Per il giudice per le indagini preliminari le due maestre sono indiziate per una serie di reati che vanno dalle violenze fisiche a quelle psicologiche. Le intercettazioni audio video, raccolte dagli inquirenti, costituirebbero prove schiaccianti. I carabinieri non hanno volutamente diffuso le immagini “per rispettare la dignità delle giovani vittime”.

Per l’omicidio di Luca Sacchi, la Procura di Roma ha richiesto ed ottenuto il giudizio immediato per sei persone, tra cui Anastasiya Klymenuk. I magistrati hanno ricostruito minuziosamente i momenti della violenta aggressione avvenuta il 23 ottobre del 2019. Per il pubblico ministero Del Grosso e Pirino si sarebbero messi vicino “alla vittima e alla sua fidanzata Anastasia che aveva uno zaino rosa contenente la somma di 70 mila euro”. Pirino avrebbe percosso e minacciato Anastasiya per ottenere lo zaino. Poi avrebbe colpito in modo violento Luca Sacchi. Alla resistenza dei due ragazzi Del Grosso avrebbe sparato a distanza ravvicinata con una pistola. Luca, colpito al capo, è morto dopo qualche ora. I tre ragazzi, Del Grosso, Pirino e Marcello De Propris, hanno ottenuto l’aggravante della premeditazione. Nei capi d’imputazione i giudici hanno scritto che Del Grosso e Pirino erano giunti in via Mommsen entrambi armati.



