Meité al Milan?/ Calciomercato, Pioli ha bisogno di un centrocampista

L’ultima idea del Milan sul calciomercato è il francese Soualiho Meite classe 1994 del Torino. Stefano Pioli ha bisogno di un centrocampista e la società dopo aver visto sfumare la pista Manu Konè, a un passo dal Borussia Moenchengladbach, si è buttata sul calciatore granata. Secondo quanto riportato da SportMediaset pare che il club piemontese sia pronto a cederlo e accetterebbe addirittura il prestito con diritto di riscatto. Di certo la prospettiva cambia rispetto a quella che portava al 19enne del Tolosa, con l’obiettivo solo di andare a colmare una falla creata dall’infortunio di Bennacer. L’affare si può fare anche in tempi abbastanza rapidi.

Meité al Milan? Calciomercato: ecco cosa porterebbe al centrocampi di Pioli

L’eventuale approdo di Soualiho Meité al Milan cosa porterebbe al centrocampo dei rossoneri? Il classe 1994 è un giocatore di grande fisicità e dinamismo. Sfiora il metro e novanta ed è in grado di fare la differenza soprattutto quando c’è bisogno di fare densità in mezzo al campo. Cresciuto nelle giovanili dell’Auxerre con la squadra biancoblù ha debuttato tra i professionisti nel 2011. Dopo tre anni al Lilla è stato prestato al Zulte Waregem in Belgio. Nel 2017 arriva la grande chiamata del Monaco che però non crede molto in lui e lo fa giocare solamente due volte per girarlo in prestito al Bordeaux e cederlo l’estate successiva proprio al Torino. Con i granata ha collezionato 82 presenze mettendo a segno 3 reti. Nonostante abbia fatto tutta la trafila delle nazionali transalpine, a partire dall’under 16, non è mai riuscito ad esordire in nazionale maggiore.



