Melania Trump “abito con scarabocchi di Donald” / Ma sono disegni di minori abusati

Era presente anche Melania Trump, moglie del presidente Usa Donald, ai festeggiamenti per l’Indipendence Day al Monte Rushmore, in South Dakota, dove si trova il monumento che raffigura 4 presidenti Usa. A destare l’attenzione attorno alla first lady, l’abito indossato per tale circostanza. Un vestitino bianco con cinturino nero e schizzi apparentemente senza senso del medesimo colore scuro. Le foto di Melania hanno prontamente fatto il giro del web scatenando in breve tempo l’ironia sui social. L’outfit della moglie di Donald Trump non convince subito scatenando così l’inevitabile ilarità sui vari social, in modo particolare su Twitter dove non si sono fatti attendere i consueti commenti sarcastici: “Trump si annoiava sull’Air Force One e ha disegnato sul vestito bianco di Melania con un pennarello”, scrive un utente. Ed ancora: “Melania indossava un vestito bianco per la serata prima che Trump prendesse un pennarello e disegnasse”. A fargli eco è un altro utente che ha cinguettato: “Trump ha cercato di disegnare il percorso di un uragano sul vestito di Melania”.

MELANIA TRUMP, IRONIA SU ABITO: IL VERO SIGNIFICATO

Se in altre circostanze avrebbe attirato di più il forzatissimo sorriso su richiesta di Melania Trump da parte del consorte Donald, questa volta è il suo vestito ad attrarre l’attenzione degli utenti social che non hanno perso occasione per sfoggiare tweet all’insegna dell’ironia. In realtà, come già avvenuto in passato, il significato dietro l’abito indossato dalla first lady è importante e tutt’altro che sarcastico. Intanto si tratta di un vestito di Alexander McQueen da 2.485 dollari ed i disegni di color nero su sfondo bianco non sono solo semplici “schizzi” o “scarabocchi”. Si tratta, nel dettaglio, di disegni eseguiti da alcune vittime di abusi sessuali, minori per l’esattezza, i quali hanno espresso così il loro stato d’animo dopo le violenze subite. A spiegarlo è stata un’altra utente social che ha specificato: “I social media si sono presi gioco del vestito che Melania ha indossato ieri sera. Hanno detto che sembrava che il presidente Trump ci avesse scarabocchiato sopra con un pennarello. Si tratta di un abito disegnato da Alexander McQueen che utilizza schizzi disegnati dalle vittime di abusi sessuali su minori per descrivere i loro sentimenti”.

❤️ Social media made fun of Melania’s dress she wore last night. They said it looked like President Trump scribbled on it with a marker. It is a dress designed by Alexander McQueen using sketches drawn by victims of child sexual abuse to describe their feelings ❤️ @FLOTUS pic.twitter.com/p2hsN5Kl1C — Celeste Rousseau ⭐️⭐️⭐️ (@celesteka) July 5, 2020





