Melina Francavilla, com’è morta la mamma di Elisabetta Gregoraci: stroncata da un tumore a soli 52 anni

Nella vita di Elisabetta Gregoraci il doloro più grande e devastante è stata la morte della mamma Mielina Francavilla. Il molte interviste la conduttrice e showgirl ha spesso espresso tutto il suo dolore per la perdita prematura e ingiusta del madre. Com’è morta la mamma di Elisabetta Gregoraci Melina Francavilla? È stata stroncata da un tumore al seno dopo una battaglia lunga anni a soli 52 anni. Elisabetta, in una toccante intervista rilasciata a Verissimo aveva confessato: “Il calvario che abbiamo vissuto con la morte della mamma ci ha inevitabilmente cambiate.”

E durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, sulla morte della mamma Elisabetta Gregoraci ha confessato commossa un dettaglio toccante: “La mamma è venuta a mancare che era giovanissima, infatti non ha potuto conoscere né Ginevra né Gabriel (i figli della sorella Marzia, ndr)” Elisabetta ha poi aggiunto che lei e la sorella Marzia avevano promesso a mamma Melina di portarla a Medjugorje ma non c’è stato il tempo. Dopo la sua morte, però, per onorare quella promessa entrambe hanno intrapreso questo viaggio nella fede che le ha aiutate ad affrontare meglio il lutto.

Elisabetta Gregoraci e il dolore per la morte della mamma Melina: “Odio il giorno che ti ha portato via”

La morte della mamma di Elisabetta Gregoraci, Melina Francavilla, ha lasciato un segno profondo nella vita della conduttrice e di tutta la sua famiglia. Melina è scomparsa il 29 giugno del 2011 ed era nata il 4 marzo del 1959. In occasione di queste due date importanti, Elisabetta affida ogni anno ai social il suo dolore: “Odio questo giorno maledetto che mi ha portato via te per sempre. So che sei sempre con noi mamma ma, alcuni giorni, è veramente dura… Ti amo tanto. Tua per sempre Eli.” Per il suo compleanno, invece, le ha scritto questa dedica: “Buon Compleanno Mamma. Oggi è un giorno importante, sei nata tu, il mio tutto. Mi manchi come l’aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti. I tuoi nipotini sono sempre più belli. Nathan è diventato un gigante, i primi approcci con le ragazzine, non lo riconosceresti…”.