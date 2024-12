Melina Francavilla è la madre scomparsa di Elisabetta Gregoraci, una delle ospiti della trasmissione Storie di Donne al Bivio in programma sabato 7 Dicembre 2024. La donna – nonostante la prematura morte nel 2011 – è stata una figura chiave nella vita della showgirl, modella e conduttrice. Andiamo a vedere e conoscere meglio chi era Melina Francavilla.

Il vero nome di Melina Francavilla era Carmela ed è venuta a mancare nel 2011 dopo una lunga malattia. La madre di Elisabetta Gregoraci è morta il 29 Giugno 2011 dopo una grande battaglia contro il tumore al seno. La scomparsa della nonna ha segnato molto sia Elisabetta che sua sorella ed in generale tutto il resto della sua famiglia.

Negli anni – specialmente nel giorno dell’anniversario della morte – più volte Elisabetta ha ricordato il rapporto con la madre, quella che per lei era una vera e propria miglior amica. In un’intervista tempo fa a Verissimo la showgirl raccontò: “Abbiamo vissuto un calvario con la morte di mia madre e tutto questo ci ha inevitabilmente cambiato”, facendo riferimento a tutta la sua famiglia.

Melina Francavilla e il dolore di Elisabetta Gregoraci

Uno dei più grandi rimpianti di Elisabetta Gregoraci e di sua sorella Marzia è il fatto che i loro figli e quindi i suoi nipoti non abbiano conosciuto la nonna, una persona che lei ricorda è stata formidabile per tutta la sua vita. Anche nel corso dell’ultimo anniversario della morte Elisabetta postò il seguente messaggio sui propri canali social:

“Odio questo giorno maledetto che mi ha portato via da te per sempre. So che alcuni giorni sei con noi mamma ma a volte è davvero dura. Ti amo e ti amerò per sempre, tua per sempre Eli”, ha ricordato recentemente la donna che anche in occasione del compleanno della madre, il giorno del 4 Marzo, spesso ricorda la donna, dimostrando l’ennesimo legame che li vede assieme.

Uno dei rimpianti di Elisabetta e di Marzia è una promessa purtroppo non mantenuta alla propria mamma. Le due infatti promisero alla donna di fare un viaggio insieme e partire per Medjugorie, anche visto il profondo legame religioso che vedeva protagonista tutta la sua famiglia, ma purtroppo Melina Francavilla venne a mancare prima. Elisabetta e sua sorella hanno fatto questo viaggio tempo dopo ricordando la promessa alla amata madre.