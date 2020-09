Melina, mamma Elisabetta Gregoraci/ “Si è ammalata a 38 anni, era una donna stupenda”

Primi momenti toccanti per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini decide, infatti, di farle rivivere alcuni momenti della sua vita, partendo dall’infanzia. A lei viene mostrata una foto con i suoi genitori che lei descrive con parole di grande amore: “Mia madre e mio padre sono stati un esempio d’amore stupendo. Loro si sono amati con l’Amore, con la a maiuscola. Erano sempre a baciarsi, si tenevano sempre per mano. Questo sogno si è spezzato quando purtroppo mia madre è venuta a mancare.” racconta la conduttrice, che poi dedica un pensiero speciale alla sua mamma Melina. “Lei era una mamma stupenda, ha sempre lottato. – racconta la Gregoraci – Lei si è ammalata prestissimo, quando aveva 38 anni, però non ha mai smesso di lottare, non si è mai fermata, anche quando non c’era più niente da fare.”

Alfonso Signorini ricorda Melina, la mamma di Elisabetta Gregoraci

A questo punto è Alfonso Signorini a raccontarle qualcosa di inedito sulla sua mamma. Il conduttore ricorda di quando andò a casa sua molti anni fa e racconta ad Elisabetta Gregoraci: “Lei era già malata, condannata e mi ha detto ‘Sai Alfonso, io non ce la posso fare ma io vengo qua a pregare di dare alle mie figlie la forza quando me ne andrò’. Questa era la tua mamma!” La Gregoraci non riesce a trattenere le lacrime.



