Chi è Melis Sezen, Deva de La rosa della vendetta: "Sempre stata libera"

La turbolenta e complessa storia d’amore tra Gulcemal e Deva de La rosa della vendetta ha conquistato i telespettatori di Canale5 che ogni domenica seguono appassionati le loro vicende. Ed oggi l’attrice protagonista, Melis Sezen è ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo in cui si sbilancerà tra vita privata e carriera per farsi conoscere meglio. Chi è Melis Sezen, Deva de La rosa della vendetta? Classe 1997 ha 27 anni ed è nata a Silivri, in provincia di Istanbul. Le sue origini, tuttavia, sono greche, albanesi e macedoni. Inizia a recitare a teatro a soli 12 anni.

La sua carriera decolla nel 2016, anno in cui inizia recitare in numerose serie tv, che la porteranno fino al ruolo di Deva in La rosa della vendetta, dove recita al fianco di Murat Ünalmış. Oltre al turco parla fluentemente l’inglese ed è laureata in Media ed Arti visive. In una recente intervista. Ed a tal proposito in un’intervista rilasciata a Elle ha rivelato: “Sono stata molto fortunata. I miei genitori mi hanno sempre lasciato libera di coltivare i miei interessi, mi hanno lasciato lo spazio necessario a realizzare i miei sogni. Il loro insegnamento è stato: ‘Scopri te stessa, fai ciò che ti rende felice e non lasciare mai andare qualcosa in cui credi!”

Chi è il fidanzato di Melis Sezen? Rumor sul presunto flirt con il collega Kerem Bursin

Poco si sa invece sulla vita privata dell’attrice, chi è il fidanzato di Melis Sezen, Deva de La rosa della vendetta? Nelle scorse settimana si è diffuso un rumor mai confermato circa il possibile flirt di Melis Sezen con Kerem Bursin attore noto al pubblico italiano per aver interpretato il suo di Can nella dizi turca Love is in the air. I due si sono conosciuti sul set del film Son of a Rich, un adattamento del blockbuster russo di Kunay Film. Tuttavia nonostante il gossip incessante nessuno dei due ha mai confermato, o smentito, la presunta liaison. Gossip a parte Melis Sezen ha molti hobby, ama dipingere e ballare, soprattutto salsa, bachata e tango. Ha un rapporto molto forte con la madre. È lei a risollevarle il morale quando è triste.