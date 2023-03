Melissa Agliottone, vincitrice The Voice Kids/ Le finaliste: Ginevra, Ranya e Ilary

Melissa Agliottone e le finaliste di The Voice Kids

Melissa Agliottone, Ginevra Dabalà, Ranya Moufidi e Ilary Alaimo – finaliste della prima edizione di The Voice Kids – saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 20 marzo, di Oggi è un altro giorno. Melissa Agliottone è la vincitrice del talent show di Rai 1, dove si è presentata con una cover di “Shallow” di Lady Gaga e con la celebre canzone di Alicia Keys “Fallin”. “La musica è il tuo elemento, e tu appartieni alla musica: diventerai una grande artista. Sei una bomba!”, ha detto Lorenda Bertè, coach della giovane cantante.

Luca Attanasio/ Padre Salvatore: "Non era sprovveduto, s'è accorto che stava morendo"

Melissa è arrivata in finale di The voice kids con Ranya Moufidi. Originaria di Ciserano, in provincia di Bergamo, Ranya è nata in Italia da genitori marocchini. È arrivata alla finalissima, scelta nella squadra di Clementino, esibendosi prima con “Easy On Me” di Adele e infine con “Ovunque sarai” di Irama.

Alessandra Matteuzzi/ Testimonianza investigatore privato: "Richieste assurde da ex"

Finaliste di The Voice Kids: Ranya, Ilary e Ginevra

Anche Ilary Alaimo è arrivata in finale a The Voice Kids nel team di Gigi D’Alessio. Ilary ha conquistato i giudici con la sua versione di “I Will Always Love You” di Whitney Houston, poi in finale ha cantante “Io domani” di Marcella Bella. “Ilary ha conquistato il pubblico di The Voice Kids con la sua voce potente e il suo talento innato, diventando una delle giovani cantanti più apprezzate del programma”, ha detto la sua maestra di canto Giusy Sciara. Anche Ginevra Dabalà è stata tra le quattro finaliste dell’edizione del 2023 ed è stata scelta dai Ricchi e Poveri. Sul palco di The Voice Kids ha incantato tutti con le sue esibizioni: prima è salita sul palco sulle note di “The Show Must Go On”, poi con “Il cerchio della vita” dal film il Re Leone.

LEGGI ANCHE:

Don Grimaldi/ “Detenuti tossicodipendenti in comunità? Proviamo ma serve dialogo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA