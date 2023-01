Melissa Hamilton, chi è/ Ballerina del Royal Ballet fidanzata con Michael Christou

Melissa Hamilton, Prima Solista del Royal Ballet di Londra

Dopo Fumi Kaneko, un’altra artista eccellente proveniente dal prestigioso Royal Ballet di Londra, calcherà il palco di Danza con Me insieme a Roberto Bolle. Si tratta della sua Prima Solista, Melissa Hamilton. Classe ‘89, Melissa Hamilton vanta di un repertorio davvero mozzafiato. Dall’iconica interpretazione di Nikiya ne La Bayadere all’esibizione internazionale per l’85º anniversario del Michailovskij Ballet a San Pietroburgo, la Hamilton si è già esibita con Bolle.

Il recente tour del Primo Ballerino nostrano infatti, conta di numerose partecipazioni assieme alla Hamilton, da Caravaggio a Penumbra. Roberto Bolle inoltre, la volle fermamente anche nelle scorse edizioni del programma. Melissa Hamilton però, a causa delle restrizioni COVID presenti nell’anno 2021, non potè partecipare. Anno scorso invece, si esibì a Danza con Me, insieme a Roberto Bolle, sulle note di Borderlands, coreografata dal maestro britannico Wayne Mc Gregor.

Roberto Bolle e Melissa Hamilton: ancora insieme a Danza con me

Sempre da quest’ultimo la nuova coreografia portata in scena per questa nuova edizione di Danza con Me, in onda da gennaio 2023. I due ballerini infatti, daranno vita all’incantevole performance contemporanea di Infra. Questo balletto, ultimo lavoro di Mc Gregor per il Royal Ballet di Londra, avrà il compito di raccontarci le emozioni così come sono, spesso nascoste sotto la superficie dell’interazione umana. La coreografia è realizzata sulle note di Max Richter.

Anche in questo caso, la tecnologia donerà uno sfondo e un’esperienza unica. Sulla scenografia difatti, sarà presente anche uno schermo LED a tutto campo, su cui scorreranno una serie d’immagini rappresentanti paesaggi, persone e figure, create dal celebre artista visivo Julian Opie. Tali figure animate, cammineranno, sorrideranno e danzeranno assieme a Roberto Bolle e Melissa Hamilton, creando un effetto davvero straordinario. La Prima Solista del Royal Ballett di Londra, compagna di ballo abituale di Roberto Bolle è attualmente fidanzata con Michael Christou, designer d’interni di fama mondiale.

