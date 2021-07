Melita Norwood, Red Joan storia vera/ Tutte le incongruenze col film: gli amori e..

Il film Red Joan, uscito nelle sale il 9 maggio del 2019, è ispirato alla storia vera di Melita Norwood (1912 – 2005), una signora inglese in pensione, ritenuta una delle spie più rilevanti all’opera per il Comitato per la sicurezza dello Stato, organo supremo dell’URSS, tra gli anni sessanta e novanta. La pellicola, diretta dal regista Trevor, racconta i fatti in maniera piuttosto romanzata sotto certi aspetti, ma sostanzialmente non si allontana troppo dalla storia vera di Melita Norwood. In realtà, a differenza di quanto accade nel film, Melita Norwood non si occupò mai di fisica nucleare, così come non partecipò mai in prima persona al programma relativo alla costruzione della bomba atomica. Ci sono, dunque, alcune incongruenze tra il film e la storia vera.

Melita Norwood, Red Joan storia vera: le relazioni sentimentali

Anche i grandi amori che Melita Norwood avrebbe avuto con alcuni scienziati vanno considerati a tutti gli effetti frutto della fantasia degli autori del film. Per quanto riguarda la storia d’amore con il marito, sembra certo che il compagno disapprovasse in toto iniziative o azioni rischiose di qualsiasi tipo. Eppure Melita, all’insaputa del signor Norwood, agì in modo totalmente autonomo e indipendente, mettendo a serio rischio la sua stessa vita. Leggendo la storia vera di Melita Norwood sorge spontanea una domanda: perché Melita fece tutto questo? La risposta la diede la stessa Melita: “Feci quel che feci, non per il denaro ma per aiutare a prevenire la disfatta di un nuovo sistema che aveva dato, ad un costo elevato, cibo e cure a gente che non se li poteva permettere, una buona educazione e un servizio sanitario”.

