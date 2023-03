Melita Toniolo e Andrea Viganò si sono lasciati/ “Per nostro figlio Daniel…”

Melita Toniolo e Andrea Viganò si sono lasciati: la conferma di lei

Dopo otto anni d’amore e un figlio che ha quasi sei anni, Melita Toniolo e Andrea Viganò, conosciuto anche con il nome d’arte di Pistillo si sono lasciati. Da tempo si vociferava di una crisi di coppia, ma oggi, a confermare la rottura è la stessa Melita nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. L’ex gieffina, tuttavia, non svela i motivi che hanno portato lei e lo storico compagno a separarsi. Parlando della fine della sua relazione, infatti, la Toniolo conferma la fine dell’amore e spiega di aver mantenuto un rapporto civile con l’ex compagno per poter crescere insieme il loro bambino.

“Con Andrea cerchiamo di essere collaborativi per il bene di Daniel”, le parole della Toniolo che, pur condividendo sui social alcuni momenti della sua vita, è sempre stata piuttosto discreta e riservata.

Melita Toniolo e il ritorno in tv

Nell’intervista rilasciata a Diva e Donna, Melita Toniolo che è da tempo lontana dalla televisione, ammette di aver voglia di tornare a lavorare stabilmente suo piccolo schermo non nascondendo, però, le difficoltà di tornare a lavorare dopo un periodo abbastanza lungo d’assenza. “Mi piacerebbe tornare in tv ma essendo cambiato un po’ tutto faccio fatica a trovare il posto, ma mai dire mai”, ha spiegato l’ex gieffina.

“Il lavoro che amo da sempre sono i live, gli eventi che conduco. Lì davvero riesco ad essere me stessa e per me è un grande traguardo. Il mio sogno è lavorare in radio, magari con qualche programma comico. Credo di aver fatto una bella palestra in questo ambito e mi pare che sia nelle mie corde. Incrocio le dita, sto facendo alcuni provini”, ha concluso.

