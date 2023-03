Meloni contestata a Cgil di Rimini/ Video, platea canta “Bella Ciao” col pugno chiuso

Giorgia Meloni è stata contestata nel corso della seconda e ultima giornata del XIX Congresso Nazionale della CGIL a Rimini. Nel momento in cui la Premier è salita sul palco, come riportato da Adnkronos, un gruppo di delegati sindacali presenti in platea ha iniziato a cantare “Bella ciao” col pugno chiuso e successivamente ha abbandonato la sala per protesta. All’esterno dell’edificio, inoltre, i manifestanti hanno esposto striscioni e peluches che richiamano il naufragio di Steccato di Cutro.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: si gioca al Mapei Stadium! Live score

La Presidente del Consiglio, come evidenziato nel video di AGTW è rimasta in silenzio nel corso di tutto il canto, sorridendo dal palco. Inizialmente aveva provato a dare inizio al suo intervento con un “Buongiorno a tutti”, ma è stata ancora interrotta. Dopo l’uscita dalla sala dei delegati sindacali, ha dunque commentato brevemente l’accaduto. “Ringrazio tutta la CGIL, anche chi mi contesta, alcuni manifesti mi hanno fatto anche ridere, come quello che diceva ‘Pensati sgradita’. Non pensavo che la Ferragni fosse un metalmeccanico”, queste le sue parole. Le immagini della protesta sono però immediatamente divenute virali sui social network.

Diretta/ Sassuolo Spezia (risultato 0-0) video streaming tv: le formazioni, via!

Meloni contestata a Cgil di Rimini: la protesta dei delegati sindacali

La contestazione di Giorgia Meloni nel corso della seconda e ultima giornata del XIX Congresso Nazionale della CGIL a Rimini era stata preannunciata anche nelle scorse ore. “Siamo qui per evocare la tragedia di Cutro e vogliamo manifestare con tutto il nostro disappunto che la presenza della Meloni non è gradita in Cgil. Noi siamo antifascisti e il nostro ruolo ai tavoli di confronto ce lo vogliamo riprendere con le lotte”, aveva affermato come riportato da Repubblica prima dell’arrivo della Premier, Adriano Sgrò, referente CGIL e fra i promotori della contestazione organizzata dalla minoranza del sindacato fuori dal Palacongressi.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: gli squalificati da evitare, 27^ giornata

Nonostante ciò, la Premier ha deciso di fare il suo ingresso dal cancello principale, proprio dove erano stati affissi gli striscioni e posizionati i peluche. “Mi fischiano da quando avevo 16 anni, sono cavaliere al merito in questa materia”, aveva ribadito di recente. Di fischi, ad ogni modo, durante il discorso sul palco, non ce ne sono stati.













© RIPRODUZIONE RISERVATA