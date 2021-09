Meloni “Green pass una misura inutile”/ “Sono no vax? No ma nemmeno cretina”

C’era anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite ieri sera in diretta televisiva del programma di Rai 2, Tg2 Post, classica striscia serale post telegiornale del secondo canale. La Meloni sta battagliando da mesi nei confronti del governo presieduto da Mario Draghi, e ultimamente si è opposta al green pass obbligatorio: “Non sono No Vax, ma nemmeno cretina – ha spiegato la stessa segretaria di FdI in diretta tv, affrontando proprio l’argomento di cui sopra – se mi danno risposte non sensate non mi convincono”.

Secondo l’ex ministra il green pass non è altro che una sorta di specchietto per le allodole, o meglio “un’arma di distrazione di massa per distrarre i cittadini dal fatto che anche stavolta il governo non sta facendo quello che deve per metterci in sicurezza”, quindi rincara la dose parlando di misura che “non ha alcun senso”. La leader di Fratelli d’Italia sta comunque ottenendo consensi sulle sue posizioni: “Stiamo convincendo anche qualcuno della maggioranza, qualche nostro emendamento ha ricevuto più voti, oltre quelli di FdI. È una misura vessatoria e inutile, non ferma il contagio ma introduce surrettiziamente l’obbligo di vaccinazione”.

GIORGIA MELONI: “SE VUOI METTERE L’OBBLIGO VACCINALE FALLO CON UNA LEGGE”

E in merito all’obbligo vaccinale la Meloni aggiunge: “Se vuoi mettere l’obbligo vaccinale lo metti, io non sono d’accordo, ma se vuoi farlo lo fai, non lo fai surrettiziamente”, invitando quindi il governo a trovare il coraggio di introdurre tale legge che sarebbe per certi versi clamorosa tenendo conto che nessuno in Europa l’ha fino ad oggi introdotta.

E sulla possibilità di un’estensione del green pass, in particolare per altre categorie lavorative, la segretaria di Fratelli d’Italia aggiunge: “Noi ci stiamo opponendo con gli strumenti propri della democrazia, siamo facendo opposizione seria e ragionata”. Entro oggi, a proposito, dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri un nuovo decreto proprio per l’estensione, anche se più ridotta rispetto a quanto si era ipotizzato negli scorsi giorni.

