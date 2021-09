Giorgia Meloni: “Green Pass ha ammazzato il turismo”/ “Ora tamponi gratis per tutti”

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è intervenuta questa mattina nel corso della trasmissione di Canale 5, “Morning News”, per parlare del ritorno a scuola. L’esponente politica ha dichiarato: “Non comprendo la razionalità della misura che prevede di far togliere la mascherina in classe. Vorrei chiedere a Draghi e Bianchi quale sia l’ evidenza scientifica che ha indotto ad assumere tale decisione. In base a quello che so io, non è vero che il vaccino ferma il contagio: a differenza di quello che il Governo sta cercando di far passare, tu puoi essere vaccinato e contagioso. Il Governo dica chiaramente di non volere più considerare il contagio al fine delle chiusure. Di questo passo torneremo in Dad”.

Secondo Meloni, il Governo, non sapendo esattamente cosa fare e non avendo fatto nulla per potenziare i mezzi pubblici e migliorare le scuole, sposta astutamente il dibattito sulla campagna vaccinale per ribaltare la situazione. Ma i soldi del PNRR non potevano essere investiti sulle scuole? “Dalle proposte che ho fatto, non servivano molti soldi, ma nessuno le ha prese in considerazione…”.

GIORGIA MELONI: “GREEN PASS? NON SONO D’ACCORDO”

Nel prosieguo della sua intervista, avvenuta in modalità audiovisiva con collegamento da remoto, Giorgia Meloni a “Morning News” ha sottolineato che è stato introdotto il Green Pass e, di conseguenza, è stata “ammazzata la stagione turistica” e “sono stati costretti gli italiani a decine di migliaia di costrizioni: finiremo male”.

Estendere il Green Pass sul luogo di lavoro è corretto oppure no? “Io non sono favorevole all’estensione del Green Pass, non lo ero neppure per ristoranti e bar. Se il Governo farà una proposta di questo tipo, chiederò almeno che ci siano tamponi gratuiti per tutti, per non creare discriminazioni. Ci sono molte persone che non si possono vaccinare, altre che non vogliono e hanno tutto il diritto. Stesso discorso per la terza dose: deve dircelo la scienza, la politica non può intervenire. Anzi, è già intervenuta troppo su questi temi e i risultati si sono visti”.

