Meluzzi: “In 3 mi hanno offerto falsi vaccini”/ “Se sapessi che l’ha fatto Draghi…”

Alessandro Meluzzi torna a parlare delle sue dichiarazioni sui “falsi vaccini” che tante teorie del complotto hanno alimentato in questi giorni. Ospite a Controcorrente su Rete 4, ha dichiarato:”Bisogna contestualizzare questa faccenda. Siete stati bravi perché avete trovato una mia brillante conferenza a San Marino. Mi pare rappresenti un esperimento di psicologia sociale. La notizia è che io mi occupo di psichiatria forense e criminologia, quando aleggia un sospetto, ad esempio in ambienti ospedalieri, può capitare che si insinui. Tre indizi possono formare un elemento di prova. Io ho avuto tre persone nell’ambito dei miei pazienti almeno due e uno in ambiente criminologico che mi hanno confessato di aver fatto un falso vaccino e mi hanno chiesto se per caso ero interessato a farlo. Io li ho mandati a stendere, intanto perché non ho neanche accertato la veridicità della loro affermazione, ma poi perché non l’avrei fatto mai. Come vede ho usato questa espressione buddista/ayurvedica, quella del karma e dello sporcare il karma“.

MELUZZI: “FALSI VACCINI? ME LI HANNO PROPOSTI IN TRE”

Meluzzi ha continuato rivolgendosi alla conduttrice, Veronica Gentili: “Io non sono affatto sicuro che tutti coloro che erano obbligati al vaccino si siano vaccinati, glielo dico col cuore. Se io avessi la certezza che il presidente del Consiglio, o il ministro della Sanità o Zingaretti hanno fatto un falso vaccino l’avrei denunciato, l’avrei dichiarato pubblicamente e sarebbe stato un elemento politico molto forte. Ma siccome non ho nessuna prova per potere fare questa affermazione me ne guardo bene“. Al sottosegretario alla Salute Costa, che invitava ad evitare affermazioni del genere per non incrinare la fiducia della cittadinanza, Meluzzi ha risposto: “Io ho fatto queste dichiarazioni non in tv ma in un contesto molto specifico. E poi se c’è qualcosa che ha incrinato la fiducia non sono le mie dichiarazioni, che peraltro riguardando una questione banale, ma che siamo passati da “abbraccia un cinese, mangia un involtino” ad “ammazza un non-vaccinato”, questo nel giro di pochi mesi“.

