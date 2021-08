Meluzzi “Nelle alte sfere si sono fatti falsi vaccini”/ Video “Me lo hanno proposto…”

L’élite si inietta placebo per lasciare i veri vaccini anti Covid al popolo. È questa la nuova controversa teoria di Alessandro Meluzzi, intervenuto dal palco dell’associazione Salute Attiva per la campagna ‘Liberi di scegliere’. Lo psichiatra, noto anche per le sue partecipazioni a programmi tv come Quarto Grado, si è detto sicuro del fatto che “buona parte di quelli che si sono vaccinati, da una certa sfera in avanti, hanno fatto falsi vaccini”. Lo dice con sicurezza in quanto sarebbe arrivata anche a lui questa proposta. “Ve lo giuro su mia figlia, che è la persona più cara che ho insieme a mia moglie”.

Alessandro Meluzzi ha quindi rivelato di essersi rifiutato per non “sporcarsi il karma”. La sua risposta lo ha “fatto passare definitivamente per pazzo”. Ma questo non gli impedisce di “lottare e non essere nascosto in una cantina come un sorcio”, anzi rivendica il suo “coraggio” e “la voglia di lottare”.

MELUZZI E LE TEORIE CHE FANNO DISCUTERE

Il video del suo intervento ha scatenato una bufera social. Ma Alessandro Meluzzi è abituato a far discutere. Ad esempio, qualche ora fa aveva condiviso una foto fake di una presunta protesta contro il green pass in Francia. Ma quella protesta non si è mai verificata oggi, anzi le persone in strada che si vedono nella foto hanno il cappotto, quindi è difficile pensare che sia una foto scattata in questo periodo. Inoltre, nei mesi scorsi aveva rilanciato la teoria secondo cui le mascherine contengono “un microchip col 5G”.

Ma ha anche sostenuto la teoria del complotto sul piano Kalergi, quello della presunta sostituzione etnica degli europei voluta dalla solita élite. Così come aveva attaccato Papa Francesco, accusandolo di essere complice di un piano per ridurre la dottrina cattolica all’idea che “tutta l’Africa possa entrare in Europa come se questo dovesse riequilibrare le colpe del colonialismo occidentale”.

La denuncia dello psichiatra Alessandro Meluzzi: “Buona parte di coloro che si sono vaccinati, da una certa sfera in avanti, hanno fatto falsi vaccini. Sono sicuro di questo, lo hanno proposto anche a me!” https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/gnaDBXiXUH — RadioSavana (@RadioSavana) August 21, 2021

