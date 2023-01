Meluzzi: “Messina Denaro un megalomane”/ “I feticci nel covo illusione di potere”

Alessandro Meluzzi ha parlato degli oggetti trovati all’interno del nascondiglio di Matteo Messina Denaro in un’intervista sulle pagine di Quotidiano Nazionale. Secondo lo psichiatra e criminologo, non è un caso che tra gli oggetti e i libri rinvenuti nel covo del boss mafioso ci siano anche riferimenti a leader dittatori come ad esempio le biografie di Hitler e Putin. Un segno chiaro del fatto che nella mente del criminale si era instaurato un “delirio di onnipotenza”.

Andrea Bonafede arrestato/ Identità prestata e la casa acquistata per il boss

Dalle immagini simboliche di feroci animali con le loro prede ai gadget de Il padrino, fino ad arrivare al quadro di Joker con la citazione: “C’è sempre una via d’uscita ma se non la trovi sfonda tutto“. Secondo il criminologo tutto ciò rappresenta una “visione della realtà di un uomo ormai solo con i suoi segreti e con la paura di perdere quel senso di potere megalomane che lo rende forse anche un po’ ridicolo”. A differenza dei grandi dittatori, come evidenziato da Meluzzi, Messina Denaro “è più un personaggio di grottesca ingenuità, vittima di una visione nostalgica del potere mafioso, stereotipo che ormai è praticamente scomparso”, di una cupola mafiosa stile Padrino, tipica anche di altri personaggi come Totò Riina.

Scarpinato "Messina Denaro s'è fatto prendere"/ "Cattura come scambio di prigionieri"

Meluzzi: “Messina Denaro vittima dell’illusione di potere”

Alessandro Meluzzi prosegue con l’analisi psichiatrica di Matteo Messina Denaro, evidenziano una personalità megalomane, fatta di “feticci” che gli permettevano di identificarsi con i protagonisti del potere assoluto, come sono visti i dittatori. In realtà però il boss secondo lo psichiatra sapeva perfettamente di essere diventato solo “il fantasma di se stesso“. Dopo una vita passata a nascondersi, della quale gli resta solo il ricordo e l’immagine che egli aveva un tempo di sé.

Denise Pipitone/ Piera Maggio: "Impossibile Messina Denaro non sapesse del rapimento"

Il fatto di leggere biografie storiche di Hitler e Putin non sarebbe altro che l’aggrapparsi ad un passato ormai finito. Come secondo il criminologo sarebbe finita anche l’epoca di un tipo di mafia “folkroristica” e di stampo contadino, al punto da arrivare a considerare di poco interesse un ipotetico lavoro a contatto con il boss: “Messina Denaro è un fenomeno di scarso valore, anche per chi lavora con le menti”. Il ritrovamento di viagra e presevativi nel covo sarebbe invece un “segno delle tipiche debolezze carnali dell’uomo comune“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA